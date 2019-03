J. Lo viser former i stripper-film

Jennifer Lopez er vel forberedt på sin medvirken i spillefilmen 'Hustlers'.

Således delte den 49-årige sanger og skuespiller med rødder i Puerto Rico i går et billede, der understreger, at hun er i storform i som rollen Ramona.

'Jeg er en hustler, skat … Det vil jeg bare have, at du skal vide … #Ramona er 'on fire'. På sættet og i karakter til #hustlersmovie,' skriver hun i billedteksten.

I filmen medvirker også rapper og tidligere stripper Cardi B samt skuespiller Constance Wu.

'Hustlers' har ifølge planen premiere i 2020.

Filmens instruktør har tidligere fortalt, at historien er baseret på en artikel bragt i amerikanske New York Magazine under titlen 'The Hustlers at score'.

Artiklen er en sand fortælling om en gruppe strippere, der i frustration rotter sig sammen mod deres kunder - typisk rige aktieindkøbere på Wall Street.

Bankkonti og ansigt

Over for branchebladet Variety har filmens instruktør, Lorene Scafaria, fastslået, at filmen behandler temaer som kønsroller og værdier.

- Filmen er et empatisk indblik i mænd og kvinder, vores kønsroller, hvad der giver os værdier, hvad vi får at vide, er vores værdier.

- Mænd får fortalt, at de er lige så meget værd som størrelsen af deres bankkonti. Kvinder får fortalt, at de har samme værdi som symmetrien af deres ansigter, deres kroppe og udseende.

- Det er det, filmen handler om, har Lorene Scafaria tidligere udtalt.