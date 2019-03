J.Lo forlovet for fjerde gang

'Hun sagde ja', skriver baseballspilleren Alex Rodriguez, der går under kælenavnet A Rod, til et billede af en kæmpe diamantring, fæstnet på den 49-årige sanger Jennifer Lopez smukke hånd på det sociale medie Instagram.

Det samme billede er at finde på J.Los Instagram, hvor hun har brugt en masse hjerte-emojis til at vise, hvor glad hun er for forlovelsen. På billedet har den populære entertainer også tagget 'The Ellen Show', hvor Ellen Degeneres er vært.

En sjov lille gimmick, fordi Ellen i november foreslog i showet, at parret skulle til at forlove sig.

Parret har datet i to år.

Ægteskabet bliver det fjerde for Jennifer Lopez, der senest blev skilt fra sangeren Marc Anthony i 2014. Det er andet ægteskab for Alex Rodriguez, der har været skilt siden 2008.

Selvom A Rods popularitet i gang tid var på frysepunktet har han med forholdet til J.Lo og jobbet som kommentator fået vendt befolkningen igen. Foto: All over press

Danske Nellie, der danser for Jennifer Lopez ved hendes shows rundt omkring i verden, er meget glad på sin arbejdsgiver vegne. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- De er så gode sammen. Han er ofte støttende og kærlig, og han er ofte med til både shows og prøver, siger Nellie Bethel.

Hun ved ikke selv noget om det kommende bryllup, men er sikker på, at de bliver rigtig gode sammen.

- De er et rigtig power-couple, og jeg er så glad på deres vegne, lyder det.

