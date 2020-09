Jackass-stjerne død

Stevie Lee, der var en del af 'Jackass'-holdet, der blev verdensberømte for deres bogstavelig talt dumdristige og halsbrækkende stunts, blev fundet død i sit hjem onsdag morgen.

Dødsfaldet var uventet, lyder det fra familien ifølge flere aviser - blandt andet The Mirror

Stevie Lee, der blev kendt under kunstnernavnet Puppet The Psycho Dwarf, var - ud over sit job som tv-stjerne - også kendt som wrestler.

Stevie Lee med det lange kunstnernavn Puppet The Psycho Dwarf. Privatfoto

Familien har ikke oplyst dødsårsagen, men har oprettet en indsamling, der har til formål at dække omkostningerne i forbindelse med begravelsen.

På Twitter mindes talrige fans Stevie Lee.