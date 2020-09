Jackie er død

Jackie Stallone er død.

'Rambo's berømte mor sov ind mandag og blev 98 år gammel.

Jackie Stallone var ikke bare mor til flere berømtheder, hun gjorde sig i den grad selv bemærket, da hun flere gange medvirkede i den britiske udgave af 'Celebrity Big Brother'.

Se også: Botox-bedste: Jackie Stallone med megalæber

Ud over at ernære sig som reality-stjerne, var Jackie Stallone astrolog, danser og promoter for kvindelige wrestlere.

Jackie Stallone mor til sønnerne Sylvester, Tommy og Frank samt datteren Toni Ann Filiti , der døde i 2012 af lungekræft.

Sylvester Stallone har mistet sin mor. Foto: AP

På Instagram har sangeren Frank Stallone postet et opslag, hvor han fortæller detaljer om moderens død.

'Hun var en bemærkelsesværdig kvinde, der arbejdede hver dag fuld af mod og frygtløs. Hun døde, mens hun sov, som hun havde ønsket. Det var svært ikke at holde af hende, hun var en meget excentrisk og flamboyant person', skriver han blandt andet i opslaget, hvor Frank Stallone også fortæller, at hans mor var skarp som et barberblad til hun døde.

Også danske Gitte Nielsen begræder Jackie Stallones død.

Gitte Nielsen var gift med Sylvester Stallone fra 1985 til 1987 og havde altså Jackie som svigermor i de år.

I sit opslag skriver Gitte Nielsen blandt andet, at hun er ramt af et virvar af følelser - især fordi hun ikke nåede at sige farvel til Jackie Stallone.

Se også: Stallone mister søster til lungekræft