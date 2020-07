Jada Smith taler ud om utroskabsrygter

I årevis har der floreret rygter om utroskab mellem parret, og nu fortæller skuespillerinden Jada Pinkett Smith, at hun havde et forhold til den 27-årige sanger August Alsina.

Det gør hun i hendes eget talkshow 'Red Rable Talk', over for Will Smith.

Skuespillerinden har tidligere været nødt til at forsvare sig selv, efter at den 27-årige sanger August Alsina i sidste uge afslørede, at han og den nu 48-årige Jada Smith angiveligt skulle have haft en årelang affære.

Det skriver Mirror.

Over for eksmanden Will Smith, fortæller Jada Pinkett Smith, at hun følte, at ægteskabet allerede var forbi, da hun fandt sammen med August Alsina.

Parret er nemlig ved at gennemgå en separation.

Jeg gav mig selv lov

Da August Alsina åbnede op omkring forholdet hævdede han, at han fik tilladelse af Will Smith til at have en affære med Jada.

I interviewet fortæller hun nu, at hun ikke er enig i påstanden om, at Will Smith har givet hende tilladelse, da det ikke var nødvendigt.

Ifølge Jada Pinkett Smith er hun nemlig den eneste person, der kunne give hende selv tilladelse.

- Den eneste person, der kan give tilladelse under de konkrete omstændigheder, var mig selv. Men jeg kan godt forstå, hvordan Alsina kunne opfatte, at der var en tilladelse, fordi vi var adskilt som venner. Jeg tror, han ønskede at gøre det klart, at han ikke er en person, der ødelægger et ægteskab, fordi det er han ikke, siger Jada Pinkett Smith.

Jada Pinkett Smith og Will Smith har været gift siden 1997, og sammen har de sønnen Jaden på 22 år og datteren Willow på 19 år.

Derudover har Will også sønnen Trey på 27 år sammen med sin ekskone Sheree Zampino.