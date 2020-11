Jages af Playboy

Jagten er gået ind for at få 74-årige Dolly Parton på forsiden af det legendariske mandemagasin Playboy.

Parton, der fylder 75 19. januar, har tidligere udtalt, at hun drømmer om tur mere på forsiden, og ifølge TMZ er bolden på countrysangerindens banehalvdel.

En repræsentant for Playboy fortæller således til det normalt velunderrettede sladdersite, at 'magasinet vil elske at fotografere Dolly igen, og at hun ved, hun bare skal sige ordet, så sker det'.

Dolly Parton har tidligere figureret på forsiden, men det var helt tilbage i 1978, hvor hun var 32 år gammel og lod sig fotografere i komplet Playboy-udstyr med dusk på bagdelen og store kanin-ører.

'Har talt om det'

Selvom det kan virke som en søgt ting med Parton i Playboy, så udtalte hun så sent som i marts, at hun selv håber at give det et skud mere, og at hun i så fald vil iføre sig samme kostume.

- Måske kan jeg stadig passe det. Brysterne er de samme, sagde hun i marts med et grin til 60 Minutes.

Foto: Ritzau Scanpix

I oktober fortalte hun i et interview med BBC Radio 5, at hun godt kunne se det sjove i at markere sin 75 års fødselsdag med en tur i Playboy. Det vil dog være et krav, at det sker 'smagfuldt'.

- Hvis jeg kan gøre det smagfuldt, og vi lægger det sammen med et rigtig godt interview inde i bladet, så ja. Vi har da talt om det, sagde hun.

Hvis aftalen kommer i hus, vil Parton dog ikke blive den ældste kvinde i Playboys historie. Den ære tilfalder Victoria Valentino, der lod sig fotografere som 78-årig.