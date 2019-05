Medskaberen af musik-temaet til den populære tv-serie 'Sopranos' Jake Black er død. Han døde kun få dage efter, at han sammen med sit band 'Alabama 3' havde givet en koncert i forbindelse med en musikfestival. Han blev syg efter koncerten, der fandt sted i fredags, og døde på et hospital i dag.

Det skriver flere medier heriblandt det anerkendte musikblad NME samt Sky News

Dødsfaldet er også blevet bekræftet af bandet 'Alabama 3' på deres officielle Facebook-side, hvor hans bandmedlemmer har skrevet en hyldest til Jake Black, der var med til at starte bandet. Jake Black var også kendt under navnet 'The Very Reverend D. Wayne Love'.

Hyldest fra bandet

'Alabama 3' skrev blandt andet følgende om deres afdøde ven:

'Tidligt her i eftermiddags på en skøn sommerdag, døde vores ven, kammerat og spirituelle lærer Jake Black også kendt som 'The Very Reverend D. Wayne Love'. Han flød op til højere himmelstrøg....Efter en fantastisk performance ved Highpoint Festival i Lancashire besluttede D. Wayne med sin høje visdom, at det var tiden for at forsvinde over til et nyt niveau'.

Bandet forklarede også, at de var knust af sorg over hans dødsfald. Og de afslørede hans sidste ord: 'Tweet Tweet. Possil Fleet'.

Det mystiske lille rim mangler vi dog en forklaring på fra bandet.

Med henblik på deres berømte sang i gangster-serien 'Sopranos' er det tidligere blevet nævnt, at bandet fik udbetalt 270.000 kroner af producenterne bag 'Sopranos' for rettighederne til at bruge sangen.

Teksten i sangen handlede dog på ingen måde om amerikanske gangstere. Den var baseret på en sand historie om en britisk kvinde, der skød sin mand, efter at han i mange år havde mishandlet hende.

I alle omtaler omkring dødsfaldet nævnes der intet om Jake Blacks alder. Men Sky News skriver, at han var sidst i 50'erne, da han døde.