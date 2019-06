Janet Jackson bryder tavsheden

Michael Jacksons musikalske arv vil bestå.

Sådan lyder det fra 53-årige Janet Jackson, Michaels lillesøster, der i anledning af tiåret for sangeren død har takket ja til at stille op til et interview med magasinet Sunday Times. Her afviser hun at kommentere pædofili-anklagerne mod sin bror, men taler gerne om hans eftermæle.

Se også: Han væltede Michael Jackson

To mænd, James Safechuck og Wade Robson, stod tidligere på året frem med detaljerede beskyldninger om seksuelle overgreb i HBO-dokumentaren 'Leaving Neverland'.

Imens Michael Jackson var i live, støttede Janet Jackson sin bror, da han blev beskyldt for at have forgrebet sig på mindreårige børn, hvilket han selv nægtede. De to søskende sang også sammen i 1995 på sangen 'Scream', der slog igen mod mediernes dækning af beskyldningerne, der tog fart to år forinden.

Michael Jackson døde 25. juni 2009 i en alder af 50 år. Foto: Ritzau Scanpix

I interviewet med Sunday Times lader Janet Jackson vide, at hun ikke mener, at broderens musikalske omdømme er ødelagt.

- Det vil fortsætte. Jeg elsker at se børn efterligne ham, når deres forældre spiller hans musik, siger Janet Jackson og tilføjer:

- Det viser den indflydelse, min familie har haft på verden. Jeg håber ikke, at jeg lyder arrogant på nogen måde. Jeg siger det bare, som det er. Det er virkelig Guds værk, og det er jeg taknemmelig for.

Det bør du vide inden du ser Michael Jackson-dokumentar

Janet Jackson fortæller, at det altid var musikken, der var vejen for børnene i familien. Eksempelvis fik hun nej, da hun bad om lov til at læse erhvervsjura.

- Når forældre ser noget i deres børn, så tror jeg, at de vil guide dem i den retning. Især når du snakker om børn, der voksede op i byen. Musikken var en måde at holde os væk fra gaden på, siger Janet Jackson.

Janet Jackson som hun ser ud i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

I dag begræder hun ikke den beslutning.

- Min far så en vej ud for sine børn. Et bedre liv for dem. Og Gud ske lov for det.

Flere medlemmer af Jackson-familien har pure afvist anklagerne i 'Leaving Neverland' - deriblandt de to brødre Tito og Marlon samt nevøen Taj, der mener, at dokumentaren har handlet om penge. Noget, James Safechuck og Wade Robson afviser.