Jeg bankede R. Kelly

- Det er desværre sandt. En anden indsat havde et problem med en nedlukning, blev oprevet og begyndte at angribe Robert.

Sådan lød det fra R. Kellys advokat Douglas Anton i sidste uge, hvor det blev bekræftet, at sangeren var blevet overfaldet i sin celle i Chicago. R. Kelly blev arresteret i 2019 efter 18 anklager om blandt andet kidnapning, seksuelt misbrug af fire kvinder, hvoraf tre var mindreårige på gerningstidspunktet, og produktion af børneporno. Han nægter sig skyldig.

Nu har overfaldsmanden tilsyneladende identificeret sig selv. I retsdokumenterne står Jeremiah Shane Farmer frem som manden bag overfaldet. Han forklarer, at han ganske enkelt havde set sig sur på Kelly, som han derfor gik til angreb på. Uden at forklare grundigt hvorfor, giver han også systemet skylden for angrebet, da han håber, det kan sætte fokus på korruption.

Det skriver TMZ.

R. Kelly afventer stadig sin retssag. Foto: Ritzau Scanpix

Overfaldet skulle være sket 26. august klokken kvart i ti om morgenen. Her skulle Farmer, ifølge sagsdokumenterne, gentagne gange have slået Kelly i hovedet og på kroppen, inden han blev standset ved brug af peberspray.

Et hurtigt kig på Farmer kan få folk til at drage visse associationer, og hans kriminelle cv tæller da også forbindelser til banden Latin Kings, som han skulle være medlem af, og drab. Sidste år blev han således dømt for at have tæsket to mennesker ihjel med en hammer.

R. Kelly venter endnu på sin retssag i Metropolitan Correctional Center i Chicago. Den er udsat grundet covid-19.