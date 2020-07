Jeg blev truet med halshugning

Robbie Williams ankom i 2010 til Haiti for at hjælpe et land i knæ

Robbie Williams har oplevet lidt af hvert som kendt popsanger, men særligt én ting glemmer han ikke lige foreløbig, og det er slet ikke relateret til musikken.

Tilbage i 2010 drog han i den gode sags tjeneste med Unicef til Haiti, hvor han forsøgte at hjælpe til i et land, der som følge af et voldsomt jordskælv var ladt tilbage med 250.000 dødsfald og flere end en millioner mennesker uden et hjem.

I podcasten 'Postcards from the Edge' fortæller Robbie Williams, at hans entre ikke blev taget vel imod af den lokale befolkning.

- Jeg blev truet med at blive halshugget i Haiti. Vi tog derned for at hjælpe til, siger han i podcasten.

Oplevelsen skræmte ham forståeligt nok.

- Jeg var sådan 'skal vi bevæge os hen til den næste gade så?'. Når jeg ser tilbage, var det skræmmende, siger han.

Sammen med Robbie Williams var hans hustru, Ayda Field. Hun blev også truet.

- Jeg var sammen med dig. Jeg blev også truet med at få hovedet skåret af, supplerer hun.

Robbie Williams har i tre årtier gjort sig som international popsanger. Her ses han på Smukfest i 2019. Foto: Per Lange

Robbie Williams har siden 1989, hvor boybandet Take That blev dannet, været en markant aktør i musikindustrien. Han har på verdensplan solgt omtrent 75 millioner album.

Han har tidligere fortalt om det syn, der mødte ham i Haiti.

- Vi gik rundt i Jacmel den første dag, og det er svært at beskrive med ord, den massive og altødelæggende effekt jordskælvet tydeligvis havde haft - det var i en helt anden liga end, hvad jeg havde forestillet mig at se, har han tidligere fortalt.

- Det var næsten ikke til at tro, det var som et filmset. Biler fuldstændigt smadrede - nogle stak stadig ud under de bygninger, der var væltet ned over dem.

Skælvet i 2010 blev målt til 7,0 på Richterskalaen, og der blev registreret flere efterskælv.