- Jeg er blevet lidt tyk

Pamela Anderson har taget lidt på under sin corona-karantæne i Canada - det ser dog ikke sådan ud

Den 53-årige amerikanske skuespiller og tidligere Playboy-model Pamela Anderson har tidligere i dag i det britiske talkshow 'Loose Women' indrømmet, at hun er blevet lidt tyk, efter at hun har taget på i vægt under sin corona-karantæne i Canada.

Pamela flyttede for ca. et år siden fra Los Angeles tilbage til Vancouver i Canada, hvor hun er født og opvokset. Hun har dog efterladt begge sine sønner, 24-årige Brandon og 22-årige Dylan, tilbage i Los Angeles. Og til 'Loose Women' fortæller hun, at hun savner sine sønner helt forfærdeligt meget.

Det skriver flere medier - heriblandt The Mirror, Hello Magazine og U.S. Sun.

Pamela Anderson er her fotograferet i maj måned sidste år. Foto: Ritzau Scanpix.

- Jeg har et fitness-rum, som jeg ofte kigger på, fortæller Pamela til 'Loose Women' og signalerer, at hun ikke har trænet igennem lang tid.

- Jeg føler mig lidt oppustet og lidt tyk. Men nu er vinteren på vej, og så vil jeg ikke fryse så meget, forklarer Pamela med et glimt i øjet.

10. oktober lagde Pamela Anderson et billede ud på Instagram, hvor hun dog ikke ser særlig tyk ud. Men måske har hun alligevel taget nogle ekstra kilogram på i løbet af de sidste ca. 20 dage.

Den 53-årige Pamela Anderson afslører også, at det ikke kun er den manglende træning i fitness-rummet, hun har kæmpet med. Pamela fortæller også, at hun har følt sig meget ensom under corona-pandemien.

- Jeg savner mine sønner helt forfærdeligt meget. Og nogle gange får jeg bare lyst til at tage bilen og køre ned og besøge dem i Los Angeles', fortæller Pamela og tilføjer:

- Hvis mine sønner skal besøge mig her i Canada, skal de i karantæne i to uger, når de ankommer.

- Jeg har kun været i Los Angeles én gang i år. Og dengang så jeg kun min ældste søn Brandon. Jeg har ikke set Dylan i syv måneder. Vi har dog jævnlig kontakt på FaceTime, men det er ikke nok. Jeg har lyst til at kramme mine sønner, siger Pamela.