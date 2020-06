- Jeg er død om få måneder

I et brev til sine fans giver Joe Exotic udtryk for, at han kæmper en psykisk kamp i fængslet, og at han ikke ved, hvor længe han kan holde til det

Hele verden har talt om Netflix-serien 'Tiger King', siden den blev lagt på streamingtjenesten tidligere på året.

Siden da er de medvirkende i serien blevet stjerner, og dokumentarseriens indhold er blevet debatteret verden over.

Dog er det ikke meget, seriens hovedperson, Joe Exotic, er blevet hørt, efter dokumentarserien er kommet ud. Han afsoner netop nu 22 år bag tremmer for blandt andet at hyre en lejemorder til at gøre det af med rivalen Carole Baskin, der siden har overtaget Joe Exotics zoo.

Men i et nyt brev til sine fans og støtter, som det amerikanske medie TMZ har fået adgang til, sætter Joe Exotic ord på, hvordan det går ham i fængslet, og her er det langtfra opløftende nyt, han kommer med.

'For en gangs skyld vil jeg gerne være min egen stemme. Mange tak til alle for jeres støtte og kærlighed fra hele verden. Nu er pandemien snart overstået, og nu beder jeg jer om at spørge præsidenten (Donald Trump, red.) om at holde sit ord og se nærmere på at gøre det forkerte rigtigt og give mig et mirakel,' skriver han i brevet og fortsætter:

'Jeg er død om tre-fire måneder,' forudser han videre, hvis ikke der snart sker ændringer i hans situation i fængslet.

Joe Exotic er idømt 22 års fængsel. Foto: Ritzau Scanpix

Psykisk kamp

I brevet fortæller Exotic ligeledes, at han hver dag kæmper en psykisk kamp i fængslet.

'Min sjæl er død. Jeg kæmper hver dag med at holde fast i det lille håb, jeg kan finde. De holder mig inde 24/7 med ingen telefon eller mail, og I forstår ikke det mentale misbrug, det er for et menneske. Jeg ved ikke engang, om jeg er gift mere,' siger Joe Exotic, der er gift med manden Dillon Passage, som han angiveligt ikke har hørt fra, siden han er kommet bag tremmer.

'Det virker til, at alle har så travlt med at tjene penge og at være berømte. Jeg har ikke engang fået et brev fra Dillon, og alle sender mig billeder af ham, mens han har det sjovt. Men jeg beder jer om at lade være med det. Lad være med at sende mig billeder, hvor han fester, imens jeg lever i det her helvede.'

Carole Baskin, Joe Exotics ærkerival, har fået rettens ord for, at hun skal overtage Joe Exotics zoo. Privatfoto

I slutningen af brevet erklærer Joe Exotic sin uskyld.

'Jeg har ikke gjort noget galt. Men jeg har opført mig som et fjols for at beskytte min zoo mod hærværk og folk, der sårer mine dyr. Hør mit skrig om hjælp,' skriver han i brevet.

Overtager zoo

Tidligere på ugen afgjorde en domstol, at Carole Baskin skal overtage Joe Exotcs tigerpark, der de senere år har været bestyret af Jeff Lowe, som et led i en sag om krænkelse af Carole Baskins varemærke.

Ifølge mediet Court House News har Joe Exotic tilbage i 2011 overført sine ejendele til sin mor, Shirley Schreibvogel. Det var for at holde dem væk fra kreditorer i det tilfælde, at Carole Baskin skulle vinde en retssag mod ham.

Se også: Irriteret 'Tiger King'-stjerne: - Jeg har ikke tjent en krone

Den føderale domstol i Oklahoma har desuden afgjort, at flere biler og ejendomme på tigerparkens grund også skal gå til Carole Baskin.

Den nuværende ejer af Joe Exotics zoo, Jeff Lowe, er blevet beordret til at forlade stedet inden for 120 dage.

- I en tid hvor vi anerkender, at det er på sin plads at bede om retfærdighed for George Floyds familie samt den systematiske racisme i Amerika, må vi også adressere Carol Baskins forræderi, før det er for sent, lød det i den forbindelse i en erklæring fra Joe Exotic.

- Uanset hvor hård nyheden har været, så nægter vi at acceptere nederlag. Imens vi nedfælder denne besked, forbereder Joes juridiske hold en appel, og hans sociale medier-hold samler støtte, lyder det i erklæringen ifølge The Independent.

Se også: Netflix-stjerne fuppet: - Jeg var mistænksom

USA's præsident, Donald Trump, sagde i april, at han overvejede en benådning af Joe Exotic.

Hvis du er vild med 'Tiger King', så læs Ekstra Bladets eksklusive interview med Rick Kirkham, hvor han fortæller om livet i tigerparken (+).

Skræmmende detaljer: Så vanvittig var Joe Exotic