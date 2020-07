- Jeg er fri for mine dæmoner

Fredag kunne den amerikanske sanger og skuespiller Demi Lovato fejre toårsdagen for sit livs største nedtur, da hun tilbage i 2018 blev indlagt efter en overdosis, som nær havde kostet hende livet.

Selvom anledningen ikke er en glædelig en af slagsen, er det en lykkelig Demi Lovato, der på Instagram har delt sine refleksioner over den skæbnesvangre dag.

'I dag er min mirakel-dag', starter hun sit skriv på det sociale medie.

'Kun to år efter den forfærdelige dag er jeg forlovet med mit livs kærlighed, og jeg kan oprigtigt sige, at jeg føler mig fri for mine dæmoner. Hver og en', skriver hun videre.

Tidligere på ugen kunne en tydeligt forelsket Demi Lovato fortælle, at hun er blevet forlovet med sin kæreste, skuespilleren Max Ehrich.

Gud giver mig sikkerhed

Det er dog ikke kun kærligheden, der er med til at holde dæmonerne på afstand, fortæller Demi Lovato videre på Instagram.

'De ting, der før i tiden kunne få mig ned i uger eller endda måneder, passerer forbi som tropiske storme, fordi mit forhold til Gud har givet mig uendelig sikkerhed', skriver hun.

Hun slutter opslaget med at takke både Gud og hendes familie, venner og fans for at give styrke og for altid at støtte hende og respektere hendes ret til privatliv gennem den rejse, hun har været på.

