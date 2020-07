Efter længere tids hård kamp for livet gav Nick Corderos krop op søndag i sidste uge. Skuespilleren, som for tre måneder siden blev smittet med coronavirus, døde i en alder af 41 år efter mere end 90 dage på hospitalet, hvor han blandt andet kæmpede mod flere alvorlige lungeinfektioner som konsekvens af coronavirus.

Nick Corderos kone, 38-årige Amanda Kloots, har i de seneste måneder holdt offentligheden orienteret om hendes mands tilstand og hans kamp for at blive rask.

Og nu - et par dage efter hans død - har hun valgt at stille sig frem og fortælle ærligt om sorgen, hun lige nu gennemlever.

Det sker i et eksklusivt interview med People.

Her lægger Kloots, der er teaterskuespiller, ikke skjul på, at hun lige nu går igennem en meget svær tid, og at hun har svært ved at overskue, hvordan hun skal komme igennem det.

- Min mand var meget speciel. Han var alles ven. Vi lærte hinanden alle mulige ting. Vi udfordrede hinanden til at udvikle os. Vi elskede at synge og danse, hvor end vi var. Bare at kigge på ham gøre de mest simple ting ville få et smil frem på mit ansigt, lyder det Amanda Kloots i interviewet.

- Jeg tror ikke, der var en eneste dag, hvor han ikke sagde 'Jeg er den heldigste i verden' til mig. Ord kan ikke beskrive, hvor meget jeg vil savne ham. Hans tilstedeværelse, hans stemme. Jeg er fuldstændig knust, siger hun videre i interviewet.

'Kan ikke forstå det'

Det var Amanda Kloots selv, der på sin Instagram bekræftede over for offentligheden, at Nick Cordero er gået bort.

'Jeg kan slet ikke forstå det, og det gør ondt overalt. Mit hjerte er knust, fordi jeg ikke kan forstille mig et liv uden ham. Nick var et lys. Han var alles ven, han elskede at lytte, hjælpe og tale. Han var en fantastisk skuespiller og musiker. Han elskede sin familie, og han elskede at være en far og ægtemand. Elvis (sønnen, red.) og jeg vil savne ham i alt, vi gør, hver dag, skrev hustruen blandt andet på de sociale medier.

Nick Cordeo og Amanda Kloots har været gift siden 2017. Sammen har de sønnen Elvis.