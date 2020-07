- Jeg er ikke din mor

Sanna Lundell, der i femten år har været kæreste med Sveriges store filmstjerne Mikael Persbrandt, er træt af, at hun altid skal sørge for husholdningen

Den 41-årige svenske journalist og blogger Sanna Lundell, der i femten år har været kæreste med Sveriges store filmstjerne Mikael Persbrandt, er død træt af mænd, heriblandt sin egen, fordi hun ikke får nok hjælp til de daglige gøremål af sin kæreste, 56-årige Mikael Persbrandt.

Det siger hun i sin egen podcast med titlen 'Ikke din mor', som hun laver sammen med sin kollega Ann Söderlund.

- 'Ikke din mor'. Det er et citat, som jeg gerne vil tatovere ind i panden på samtlige afkom her i landet, inklusive min mand. Jeg har netop haft en nedsmeltning. Jeg har grædt og følt mig kørt over. Jeg er blevet uretfærdigt behandlet hele dagen, forklarer Sanna Lundell.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Den 56-årige Mikael Persbrandt har også medvirket i rollen som Beorn i de to internationale film 'Hobitten: Dragen Smaugs ødemark' og 'Hobitten: Femhæreslaget'. Foto: Michael Lehmann.

Sanna Lundell beskriver, at der er en stor flok mænd, der tøffer rundt i deres eget univers ude af stand til at gøre noget sammenhængende.

- Det er moren, der altid skal sørge for at skabe sammenhæng omkring alle måltider og alle former for samkvem eller forskellige middage og picnics med naboer og venner.

På vej til Gotland

I løbet af de seneste uger har Sanna Lundell haft en stor længsel efter at komme væk fra de daglige sysler i hverdagen og se noget andet. Derfor er hun også i dag taget til den store svenske ø Gotland for at besøge loppemarkeder og se på ruiner og gamle gravstene.

Sanna Lundell fortæller i sin podcast, at hun stort set altid er sammen med sin kæreste Mikael Persbrandt, som hun har tre børn sammen med. Hun mener dog, at det også er godt for deres relation, at de engang i mellem kommer lidt væk fra hinanden.

- Det lyder måske lidt dumt, når man har det så godt sammen. Men det er ikke godt for en relation, at man er for meget sammen. Man skal tage ud og vove at møde andre mennesker, ellers går ens forhold i stykker. Ligegyldigt hvor godt man har det sammen, er det vigtigt at få input og inspiration fra andre. Livet må aldrig stå stille, siger Sanna Lundell.

Mikael Persbrandt peger her en pistol i rollen som kriminalassistent Gunvald Larsson i tv-serien Beck. Foto: Bent Wanselius.

Mikael Persbrandt er her i Danmark især kendt for tv-serien 'Beck', hvor han spiller rollen som den hårdtslående og temperamentsfulde kriminalassistent Gunvald Larsson. Men han kom også på alle danskeres læber, da han spillede hovedrollen i Susanne Biers film 'Hævnen', der i 2010 vandt en Oscar i kategorien 'bedste udenlandske film'. Persbrandt har også spillet overfor Mads Mikkelsen i filminstruktøren Kristian Levrings westernfilm 'Salvation'.

Sanna Lundell er i øvrigt datter af den svenske forfatter og rockmusiker Ulf Lundell.