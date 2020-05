Den seneste tid har budt på store urolighed i USA, efter den 46-årige afroamerikaner George Floyd mistede livet efter en anholdelse i Minneapolis, USA.

En viral video viste blandt andet, hvordan en af betjentene stod på George Floyds nakke, mens han prøvede at få kontakt til betjenten.

'Vær sød, jeg kan ikke trække vejret', sagde han til betjenten, der dog ikke flyttede sig.

George Floyd døde efterfølgende på hospitalet, og Derek Chauvin, betjenten fra videoen, er siden blev anholdt og sigtet for drab.

Siden har der været massive demonstrationer flere steder i USA, og søndag var 2000 danskere også på gaden for at vise deres utilfredshed i København.

'Black lives matter' bliver der råbt verden over.

Det store firma Nike har blandt andet ændret deres ikoniske slogan, 'Just do it', til 'Don't do it' - og nu melder realitystjernen Kim Kardashian sig i koret. Det sker med et opslag på Instagram.

'I årevis, hver gang der har været et forfærdeligt mord på en uskyldig sort mand, kvinde eller et barn, har jeg forsøgt at finde de rette ord til at udtrykke mine kondolencer og min vrede, men det privilegie, jeg har fået på grund af min hudfarve, har ofte fået mig til at tænke, at det her ikke er en kamp, jeg for alvor selv kan kæmpe,' skriver hun og fortsætter:

'Men ikke i dag, ikke længere. Jeg er vred, ligesom mange af jer er. Jeg er mere end vred. Jeg er rasende, og jeg er frastødt. Jeg er træt af det knuste hjerte, jeg bliver ramt af, når jeg ser mødre, fædre, søstre, brødre og børn, der lider, fordi deres elskede bliver myrdet eller uretmæssigt fængslet, fordi de er sorte.'

Kim Kardashian har 172 millioner følgere på det sociale medie, og derfor har hun en enormt stor rækkevidde. Og den vil hun nu bruge til at være med til at ændre på samfundet i USA.

'Selv om jeg aldrig vil lære den smerte, de føler, at kende - eller kommer til at vide, hvordan det føles, når man skal forsøge at overleve i en verden, der er plaget af systematisk racisme, så ved jeg, hvordan jeg kan bruge min stemme til at forstærke de stemmer, der har været holdt dæmpet alt for længe,' slutter hun opslaget.