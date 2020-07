- Jeg er traumatiseret

Rapperen Megan Thee Stallion er vred over, at internettet gør grin med den skudepisode, hun angiveligt har været indblandet i

En fest udviklede sig sidste weekend dramatisk for den amerikanske rapper Megan Thee Stallion, da hun efter lyden af skud blev set blødende forlade en bil.

Bilen tilhører rapper Tory Lanez, som efterfølgende blev anholdt for ulovlig våbenbesiddelse.

Ifølge TMZ har politiet i LA ham nu yderligere åbnet en efterforskning, hvor han undersøges for overfald med et dødeligt våben.

I begyndelsen forlød det, at den blødende Megan Thee Stallion havde skåret sig på et stykke glas i bilen, men efterfølgende har hun fortalt, at hun blev skudt.

Megan Thee Stallion fortalte i første omgang ikke politiet, at hun var blevet skudt. Foto: Mario Anzuoni / Ritzau Scanpix

Denne version blev dog ikke givet til politiet i første omgang, så først nu har de åbnet en efterforskning af beskyldningerne om skyderi, skriver TMZ.

'Det er mit virkelige liv'

Efter at have stået frem og fortalt sin version af dramaet har den 25-årige Megan Thee Stallion mødt modstand på internettet, skriver hun i et opslag på Twitter:

'Sorte kvinder er så ubeskyttede, og vi holder så mange ting inde for at beskytte andres følelser uden at tænke på vores egne. Det er måske sjovt for alle jer på internettet, og måske er det bare endnu et rodet emne, som I kan tale om, men det er mit virkelige liv, og jeg er virkelig såret og traumatiseret', skriver hun.

Musiksitet NME har tidligere kunnet berette, at Tory Lanez efter episoden lørdag aften blev kørt til en politistation i Los Angeles, hvor han betalte en kaution på 229.000 kroner. Søndag morgen klokken 10.05 blev han løsladt.

Tory Lanez har udgivet tre album og sangene 'Say It' og 'Luv' peakede som nummer 23 og 19 på den prestigefyldte Billboard Hot 100. Han har også en dansk forbindelse, da han var med på den danske teenager Chris Burtons sang 'What Sucks About Love', der udkom sidste år.

Megan Thee Stallion gik i 2020 viralt med singlen 'Savage' på mediet TikTok og opnåede en førsteplads på Billboard Hot 100. Hun har vundet flere priser for sin musik.