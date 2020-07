- Jeg grinte ad hans tatovering og så slog han mig

Første gang Hollywood-skuespilleren Johnny Depp var fysisk voldelig mod sin (nu) tidligere kone Amber Heard, var i 2013 på et tidspunkt, hvor hun grinede ad hans tatovering 'Wino forever'. På det tidspunkt var Johnny Depp og Amber Heard endnu ikke gift.

Det påstod en advokat fra den britiske avis The Sun tidligere i dag i retten i London på andendagen af den formentlig omkring tre uger lange retssag, hvor den 57-årige Johnny Depp har sagsøgt The Sun samt udgiveren, News Group Newspapers (NGN), for i en artikel at have kaldt ham for 'hustrumishandler'.

Det skriver flere medier heriblandt den britiske avis The Guardian.

Avisen The Suns advokat, Sasha Wass, forklarede i retten, at Depp i mange år havde haft en tatovering på sin arm med teksten 'Winona forever'. Tatoveringen var i sin tid lavet til ære for hans daværende kæreste, Hollywood-skuespilleren Winona Ryder. Men Depp ændrede efter forholdets afslutning tatoveringen til 'Wino forever'. Og det var netop den ændring, som ifølge Sasha Wass fik skuespillerinden Amber Heard til at bryde ud i latter.



Her ses Johnny Depp og Amber Heard i 2015 på et tidspunkt, hvor de begge har smil på læben. Foto: AP

Ifølge Sasha Wass faldt latteren imidlertid ikke i god jord hos Johnny Depp. Sasha Wass henvendte sig i retten til Johnny Depp med følgende ord:

- I 2013 faldt Johnny Depp af 'vandvognen' efter en længere ædru periode og begyndte at drikke alkohol og tage stoffer. Amber Heard grinte ad din tatovering. Du opførte dig i den periode meget alkoholisk og var meget følsom.

Johnny Depp forklarede herefter, at det var rigtigt, at han var begyndt at drikke igen efter en pause på 160 dage. Han tilføjede dog, at han ikke kunne huske, at Amber Heard havde lavet en joke om tatoveringen og opildnet til et skændsmål.

Advokaten Sasha Wass tilføjede så direkte henvendt til Johnny Depp:

- Du slog derefter Amber Heard i ansigtet. Og det var første gang, at du slog hende i jeres forhold. Du slog faktisk Amber Heard tre gange ved den episode, fordi Amber Heard ikke reagerede, men bare stirrede på dig.

Depp svarede hurtigt:

- Det er ikke sandt. Det skete ikke. Jeg slog hende ikke.

Ved dagens retsmøde nægtede Johnny Depp også, at han på et tidspunkt havde holdt Amber Heards lille hund, Pisto, ud gennem et åbentstående vindue i en bil. Han indrømmede dog, at han måske nogle gange havde lavet nogle jokes om at putte hunden ind i en mikroovn.

- Det var en form for humor. Det var en løbende joke. Den slags hunde er så latterligt små. Jeg vil dog ikke påstå, at det er mig, der har opfundet lige netop den joke.

