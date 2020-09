- Jeg har grædt hver dag

For to måneder siden døde skuespilleren Nick Cordero i en alder af blot 41 år.

Det skete, efter han var blevet smittet med coronavirus.

Anledningen bruger den efterladte hustru, 38-årige Amanda Kloots, til at mindes sin ægtefælle.

'I dag er det to måneder, du har været væk. Der har ikke været en dag, hvor jeg ikke har savnet dig, hvor jeg ikke har grædt over dig eller ønsket, at jeg kunne tage tilbage i tiden', skriver Amanda Kloots og opfordrer alle til at deltage i en online-mindehøjtidlighed, der vil blive holdt for Nick Cordero.

Han kæmpede en måneder lang kamp, efter at være blevet smittet med coronavirus. Han blev lagt i koma og fik senere det ene ben amputeret på grund af komplikationer.

Deler detaljer fra skuespillers private mindehøjtidelighed

Få dage før han døde, fortalte Amanda Kloots til CNN, at han formentlig skulle have en dobbelt lungetransplantation, så snart det kunne lade sig gøre.

Dødsfaldet bekræftede hun 6. juli på sin Instagram-profil, hvor hun skrev:

'Jeg kan slet ikke forstå det, og det gør ondt overalt. Mit hjerte er knust, fordi jeg ikke kan forstille mig et liv uden ham.

Kort efter hans død startede fans en indsamling til fordel for den efterladte familie. Her er der indtil videre indsamlet 6,6 millioner kroner.

Nick Cordero og Amanda Kloots nåede at få sønnen Elvis på ét år sammen. Cordero er bedst kendt fra teaterscenen på Broadway. Han havde også en rolle i den norske serie 'Lilyhammer' i 2014.