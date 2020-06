- Jeg har holdt det hemmeligt i 11 år

I 2009 vandt Alexander Rybak Eurovision, da han strøg helt til tops med sangen 'Fairytale' og efterlod blandt andre det danske bidrag Brinck med sangen 'Believe Again' til sekundære placeringer.

Nu afslører den i dag 34-årige nordmand, musiker og violinist, at han siden har døjet med misbrugsproblemer, som han siden januar har været i behandling for.

Det afslører han på sin Instagram-profil.

'Jeg har levet med en hemmelighed. I 11 år har jeg været afhængig af sovemedicin og antidepressiver. Det startede harmløst, men til slut havde det nær lagt mit liv i ruiner. I januar startede jeg på afvænning (med god hjælp fra lægerne), og langsomt er jeg begyndt at føle mig som mig selv igen', skriver Alexander Rybak.

Her fortæller han ærligt om, hvordan pillerne har påvirket ham til det negative.

'I de senere år har pillerne gjort mig svag og skræmt. Det har ikke kun påvirket min hjerne, men også mine muskler og mave. Det har ødelagt mit forhold til andre mennesker, men vigtigst af alt ødelagde det næsten min vilje til at leve', skriver han.

Han fortsætter med at fortælle, at han håber, hans historie kan hjælpe andre, der står i samme situation, og at han derfor i den kommende tid vil fortælle om forskellige ting, der er hændt - uden at komme nærmere ind på hvad.

I samme ombæring har han udgivet to sange, hvoraf den ene handler om et ødelagt sind.

'Jeg ved, at der er mange derude, som kæmper med de samme problemer, så over de næste par uger vil jeg dele mine oplevelser med jer, og hvis nogen kan lære af dem, vil det få jer til at få det bedre', skriver han og takker i et nyt opslag for støtten.

'Tusind tak for jeres smukke ord og støtte'.

I 2009 vandt han Eurovision. Foto: Ole Frederiksen

Til avisen Verdens Gang uddyber han og fortæller, at problemer opstod i forbindelse med Eurovision, der blev afholdt i Moskva det år.

- Det begyndte som lidt uskyldig hjælp til at sove under Eurovision i Moskva, men det endte med at tage fuldstændig kontrol over mit liv i de senere år, siger Alexander Rybak.

Han ønsker ikke at gå i detaljer, men fortæller at det har fjernet en tung sten fra hans skuldre at afsløre hemmeligheden.

- Det har været svært at rejse rundt, smile og lade som ingenting. Efter jeg har offentliggjort indlægget, føler jeg mig 100 kilo lettere, siger han.