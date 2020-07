Den amerikanske rapper Kanye West kæmper i øjeblikket for at blive godkendt som kandidat til den amerikanske præsidentvalgkamp, men ifølge det britiske medie Daily Mail er det ikke den eneste kamp i stjernens liv.

På screenshots, som mediet har taget af rapperens konto på Twitter, kan man se, at han natten til onsdag har skrevet, at han forsøger at blive skilt fra sin kone Kim Kardashian West.

'Jeg har prøvet at blive skilt (fra Kim Kardashian, red.), siden Kim mødtes med Meek på Warldolf om 'fængselsreform'', skriver han med henvisning til et møde mellem Kim Kardashian og rapperen Meek Mill, som skulle være fundet sted på et hotel.

Ifølge det britiske medie The Sun mødtes Meek Mill og Kim Kardashian i 2018 i Los Angeles, da de talte ved en kongres om reformer af retssystemet i USA.

Samtidig kalder han sin svigermor, Kris Jenner, for 'Kris Jong-Un' og slår fast, at Kim Kardashian og Kris Jenner har handlet mod hans vilje.

'Kriss og Kim kom med en udtalelse uden min godkendelse ... det skal en kone ikke gøre. White supremacy (hvidt herredømme, red.)', skriver han.

Opslagene blev fjernet fra Twitter omtrent en halv time efter, de blev postet, men Daily Mail og flere internationale medier bringer screenshots, der viser dem.

Kanye West har de seneste dage været ved tasterne og tweetet løs om sin familie. Foto: AP

Tvivl om kampagne

Det er ikke første gang, at den aspirerende præsidentkandidat er gået løs på sin familie på Twitter.

Så sent som mandag aften skrev han, at Kim Kardashian og hendes mor, Kris Jenner, skulle have forsøgt at rejse til South Carolina med en læge for at få ham indlagt.

Går grassat på Twitter

De mange nylige udbrud skaber tvivl om rapperens kampagneplaner, og han har da også selv givet udtryk for, at han muligvis udskyder planerne til 2024.

Ifølge det amerikanske medie People, som har talt med en kilde tæt på familien, er Kim Kardashian bekymret for sin mand, som har bipolar lidelse og angiveligt er inde i en manisk periode.

Både Kim Kardashian og Kanye West har tidligere bekræftet diagnosen.