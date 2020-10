- Jeg måtte ikke se dem i øjnene

Den 39-årige Hollywood-skuespiller, Jessica Alba, der blandt andet er kendt for film som 'Fantastic Four', 'Sin City', 'The Eye' og 'Machete', spillede i starten af sin karriere som skuespiller i 1998 en gæste-rolle som en gravid teenager i den populære tv-serie 'Beverly Hills 90210'.

Den dengang kun 17-årige Jessica Alba glædede sig enormt til oplevelsen sammen med de kendte skuespillere fra tv-serien, der i 1998 kørte på sin ottende sæson. Oplevelsen blev dog en stor skuffelse for Jessica Alba.

Det fortæller hun ifølge det amerikanske medie People i web-serien Hot Ones.

39-årige Jessica Alba har ind til videre haft en fornem karriere som skuespiller. Foto: AP.

I Podcasten Hot Ones spørger værten Sean Evans på et tidspunkt direkte Jessica Alba, hvordan hun havde det med oplevelsen som gæste-skuespiller i tv-serien 'Beverly Hills 90210' i 1998.

Hertil svarer Jessica Alba, der havde gæste-rollen som den gravide pige Leanne, at hun følte, at hun blev instrueret til at lade være med at se på de kendte stjerner, hun spillede overfor:

'Under optagelserne til 90210 måtte jeg ikke engang have øjenkontakt med de øvrige skuespillere. Det fandt jeg ekstremt mærkeligt, når jeg netop skulle lave en scene med dem, forklarer Jessica Alba og tilføjer:

'Ja. Det var faktisk nærmest sådan her: Du må ikke have øjenkontakt med de andre skuespiller, ellers kan du risikere at blive smidt væk fra optagelserne'.

Her ses de populære skuespillere fra tv-serien Beverly Hills 90210, som Jessica Alba ikke måtte have øjenkontakt med. Foto: Moviestore Collection/Rex.

'Beverly Hills 90210' var den altdominerende tv-serie i 90' erne. Den startede i år 1990 og sluttede i år 2000. De bærende hovedroller blev spillet af Jennie Garth, Ian Ziering, Luke Perry, Jason Priestly, Tori Spelling, Brian Austin Green, Shannen Doherty og Tiffany Thiessen.

Her ses Jessica Alba i hovedrollen i filmen 'Sin City: A Dame to Kill For'. Foto: Planet photos.