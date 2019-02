- Jeg sultede mig selv

Sangeren Sam Smith har lagt et for ham grænseoverskridende billede frem, hvor han forsøger at gøre op med sit eget kropshysteri

Det er efterhånden fem år siden, at sangeren Sam Smith blev allemandseje med hits som 'Stay with me' og 'Lay me down'.

Dengang var han 22 kilo tungere end i dag og havde et usundt syn på sin krop. Det afslører han på Instagram, hvor han har lagt et billede op i bar overkrop og fortæller, at det ikke kun var kostplaner og træning, der gjorde ham kiloene kvit.

- Tidligere, hvis jeg skulle have taget billeder, har jeg sultet mig selv i ugerne op til, fortæller Sam Smith til billedet.

Her står han frem foran sine følgere og fortæller, at det skal være slut med det kritiske syn på egen krop.

- I går besluttede jeg mig for at slå tilbage. Tage min krop tilbage og stoppe med at prøve at ændre den her brystkasse, mine hofter og de kurver, som min mor og far har lavet, og som de elsker uanset hvad. Nogen vil måske tage det her som narcissistisk, men hvis I vidste, hvor meget mod det tog for mig at gøre det, og de kropstraumer jeg har oplevet som barn, så ville I ikke tænke sådan, skriver Sam Smith.

I krig med spejlet

Det er da heller ikke et fåtal, han viser sig frem for. Sangeren følges af 11,5 millioner mennesker. Eller godt og vel det dobbelte af den danske befolkning.

Sam Smith har tidligere fortalt, at han kigger udenom bestemte reklamer med mandlige modeller, der kan give ham et dårligere selvværd, og han har fortalt, hvordan han mener, at det er noget, som mænd burde tale mere åbent om.

Nu har han taget første skridt.

- Jeg vil altid være i krig med det forpulede spejl, men dette billede og denne dag var et skridt i den rigtige fucking retning, slutter han af.