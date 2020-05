- Jeg var tæt på at dø

Guitaristen Brian May havde voldsomme smerter fra en itureven muskel. Da han var ved at komme til hægterne, fik han en blodprop i hjertet

72-årige Brian Harold May, der blev kendt som guitarist i bandet Queen, afslører nu, at han efter en uge i voldsomme smerter var 'meget tæt på at dø'.

Tidligere på måneden blev han indlagt efter et uheld i haven, hvor han rev en muskel over, mens en nerve satte sig i klemme. Imens han forsøgte at komme til hægterne, fik han en blodprop i hjertet.

Det afslører han selv på Instagram, hvor han fortæller, at han en uge efter ulykken fortsat var i smerter, som hvis en person konstant borede en skruetrækker ind i ryggen på ham.

- Og jeg mener alvorlige smerter. På et tidspunkt ville jeg hoppe, og jeg kunne slet ikke forstå smerten. Folk sagde til mig; det der er ikke en overreven muskel, så til slut måtte jeg få mig endnu en MR-skanning.

Brian May var guitarist i megabandet Queen. Foto: Ritzau Scanpix

Brian May fortæller, at han spiser sundt og motionerer, og derfor havde han ikke forberedt sig på, hvad der ventede.

- Midt i sagen med den smertefulde ryg, fik jeg en lille blodprop i hjertet. Jeg siger lille, det er ikke noget, der gjorde skade på mig. Det var omkring 40 minutter med smerte i brystet og en slags stramhed, jeg havde den der følelse i arme og svedeture.

- Man har hørt om de ting, så man tænker 'det er en blodprop'. For at gøre en lang historie kort, min fantastiske læge kørte mig selv til hospitalet, og jeg fik foretaget en angiografi, fortæller han, hvilket er en røntgenundersøgelse af blodårerne.

Tæt på at dø

Lægerne fandt, at han havde tre overbelastede arterier, der var i fare for at blokere blodforsyningen til hans hjerte. Forkalkningerne i kranspulsåren førte til en triple bypass.

Efter indgrebet er han kommet godt til hægterne og mærker ikke længere smerte.

- Jeg forlod hospitalet med et meget stærkt hjerte, så jeg tror, at jeg er godt kørende fremover. Og hvis ikke må jeg få taget en nyt angiografi. Når alt kommer til alt, så overlevede jeg, siger Brian May og opfordrer sine følgere til at reagere, hvis de oplever problemer med hjertet.

- Jeg er meget taknemmelig for, at jeg nu har et liv at leve. Jeg var meget tæt på at dø på grund af det her, men smerten, jeg oplevede, var fra noget helt andet. Det er sjovt, hvordan sådan noget fungerer.

Ironisk not hed Queens tredje album 'Sheer Heart Attack', hvilket han selv kommenterer på Twitter.

'Hmm.. Sheer Heart Attack, hva? Jeg har altid været lidt nervøs for den titel. Jeg har tit tænkt over, om det har kunnet støde nogen, der faktisk har oplevet en blodprop i hjertet. Nu hvor jeg er blevet en del af klubben, er jeg faktisk lettet over, at jeg ikke finder det stødende overhovedet.'