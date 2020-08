- Der har været øjeblikke i mit liv, hvor jeg har tænkt: 'Jeg vil fandeme ikke gå her. Jeg har ikke lyst til at gå ud på den røde løber. Jeg har ikke lyst til at blive set på, så alle bagefter skal tale om mig og dømme mig'. Sådan har det været.

Sådan lyder det fra den 51-årige verdensstjerne Jennifer Aniston i et stort interview med Los Angeles Times

Jennifer Aniston vandt i januar måned en pris for bedste kvindelige hovedrolle i en tv-serie ved SAG Award i Los Angeles. Arkivfoto: SIPA/Ritzau Scanpix

Den amerikanske avis har sat Jennifer Aniston i stævne i forbindelse med hendes hovedrolle som tv-værten Alex Levy i tv-serien 'The Morning Show', hvor hun må kæmpe hårdt for at bevare sit job, efter at hendes mandlige kollega i 15 år, Mitch Kessler, spillet af Steve Carell, bliver fyret i forbindelse med en seksuel skandale på det populære morgen-tv-program. Reese Witherspoon har også en bærende rolle som journalist i marken, der konkurrerer med Jennifer Anistons karakter Alex Levy.

Det var terapi for mig

I interviewet forklarer Jennifer Aniston også, at rollen som den kendte tv-vært nærmest har fungeret som en slags terapi med henblik på at forstå, hvordan hun selv har taklet sin berømmelse, siden hun blev verdensberømt tilbage i 1994 på grund af sin rolle som Rachel i tv-serien 'Friends'.

Der er meget få mennesker, der som Jennifer Aniston er blevet fulgt så tæt af pressen gennem de sidste næsten 30 år. De mindste ting, hun foretager sig, bliver ofte dækket af fotografer og journalister.

I rollen som tv-værten Alex Levy i 'The Morning Show' må Alex ved flere lejligheder holde masken i professionelle situationer, selv om hendes eget privatliv er fuldstændigt ved at bryde sammen. Det er også noget, som den 51-årige Jennifer Aniston kan nikke genkendende til.

- Det er interessant, hvordan jeg gennem tiden har forsøgt at normalisere disse situationer og tænkt, at alt er helt i orden. Du ved, 'alt er godt', samtidigt med at du bryder sammen privat og får det her typiske 'please tag mig væk herfra-øjeblik', forklarer Jennifer Aniston til Los Angeles Times og tilføjer:

- At opleve det samme i en rolle som skuespiller og blive opmærksom på det, har gjort, at jeg ikke længere lader som om, at det ikke eksisterer, forklarer Jennifer Aniston og indrømmer, at hun helt klart havde et forbedringspotentiale i den retning.