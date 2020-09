- Jeg vil gerne leve 10-15 år mere

Den 49-årige Shannen Doherty, der i årene fra 1990 til år 2000 spillede en af de bærende hovedroller i tv-serien Beverly Hills 90210, har stadig et stort mod på livet, selvom hun for halvandet år siden blev diagnosticeret med terminal kræft i stadie 4.

Men Shannen Doherty er ikke parat til at tjekke ud af sit liv netop nu og har ingen intentioner om at blive sat på græs. Det fortæller hun i dag i et nyt, stort interview med det amerikanske magasin Elle.

Shannen Doherty ses her i 2016, mens hun kæmpede mod sin brystkræft. Foto: Camera Press

- Det er, som om alle patienter med stadie 4-kræft møder det faktum, at andre gerne vil sætte dem 'på græs'. Men jeg er altså ikke klar til at blive sat på græs. Jeg har stadig masser af liv i mig, siger Shannen Doherty til Elle.

Når en patient har kræft i stadie 4, har kræften ifølge cancer.dk spredt sig til andre organer, og patienten har en mindre chance for at overleve sygdommen. Men patienten kan dog også ofte blive behandlet med succes. Behandlingen vil så ofte være kemoterapi, mens operation sjældent er mulig.

Shannen Doherty ses her sammen med Luke Perry i en scene fra tv-serien Beverly Hills 90210. Luke Perry døde i marts måned 2019 af et slagtilfæde kun 52 år gammel. Foto: Shutterstock

I det meget ærlige interview med Elle fortæller Shannen Doherty, hvordan hun gerne vil sige farvel til livet ved blandt andet at skrive breve til sin mor og til sin ægtemand, fotografen Kurt Iswarienko. Hun indrømmer dog, at hun endnu ikke har gjort det.

- Det er nogle ting, jeg har behov for at sige til min mor. Og jeg ønsker også, at min ægtemand får at vide, hvor meget han har betydet for mig, fortæller Shannen og tilføjer:

- Men hver gang jeg sætter mig for at skrive brevene, føles det som en handling, der er en afslutning. Det føles, som om man tjekker ud. Men jeg føler mig altså som et meget sundt menneske. Det er hårdt at lave den slags afslutninger, når jeg samtidigt føler, at jeg kommer til at leve i 10-15 år mere, fortæller Shannen, der indtil videre har sat brevene på standby.

Shannen Doherty fik i år 2015 diagnosen brystkræft. Kræften blev tilsyneladende dengang helbredt, men vendte desværre tilbage i 2019. Kræften havde imidlertid spredt sig til rygraden. Og lægerne mener, at meget peger på, at den også kan sprede sig til hendes hjerne, lunger og lever.