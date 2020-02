- Jeg vil have endnu større bryster

Den fraskilte 42-årige Foxy Menagerie fra staten Michigan i USA elsker sine gigantiske bryster, der faktisk er størrelse dobbelt Z-skål. Foxy Menagerie hævder med beslutsomhed, at hun aldrig nogensinde vil holde op med at få lavet sine bryster større.

Fascinationen af store bryster startede for Foxy, da hun for seks år siden blev skilt fra sin ægtemand og derfor ønskede at peppe sit udseende lidt op med en bryst-operation. Og efterfølgende er det blevet til mange flere brystforstørrelser. I dag har Foxy brystimplantater, der måler hele 6.640 kubikcentimeter. Og hun har planer om at få dem lavet endnu større, så de kommer til at måle 7000 kubikcentimeter.

- Mit mål er at få en krop som et timeglas, jeg vil have den perfekte timeglas-figur.

Det fortæller hun til Barcroft Media.

Her tager Foxy en selfie af sine store bryster. Foto: Barcroft Media/Getty Images.

Foxy Menagerie, der lever af sine gigantiske bryster, har også en Instagram-profil, hvor hun jævnligt viser dem frem for sine 140.000 følgere.

Den barmfagre amerikaner har også i dag på Twitter lagt en video ud, hvor hun forklarer om sine gigantiske bryster. Til billedet skriver Foxy:

'Jeg vil aldrig stoppe med at gøre mine bryster større. Hooked on the look'.

Den sidste sidste sætning kan på dansk løst oversættes til, at Foxy er blevet afhængig af at se sig selv med gigantiske bryster.

- Jeg er på en måde besat af brystoperationer, fordi jeg virkelig holder af resultatet. Jeg har det godt med mig selv, når jeg har fået foretaget en operation. Det gør mig glad at se på den nye person, som jeg er blevet, fortæller Foxy.

Selv om Foxy er begejstret for sine store bryster, indrømmer hun også, at der er visse ting i hverdagen, der er mere besværlige, når man har store bryster.

- Jeg er nødt til at løfte mine ben op på siden af min krop, når jeg skal have sko på. Jeg kan ikke bare bøje mig forover og tage sko på, fortæller Foxy og tilføjer:

- Jeg falder også ofte, når jeg skal gå ned ad trapper. Så jeg holder godt fast i gelænderet for at redde mit eget liv, siger Foxy.

Herunder kan du et billede fra Foxys Instagram-profil, hvor hun har lagt et billede ud af sig selv iført badedragt.