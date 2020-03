Jennifer Lopez' eks-kæreste død 51 år gammel

Verdensstjernen Jennifer Lopez' eks-kæreste David Cruz er død 51 år gammel.

David Cruz døde i løbet af lørdag på grund af en hjertesygdom. Retsmedicinsk Institut i New York har overfor TMZ bekræftet bekræftet dødsfaldet. Der er ikke kommet flere detaljer frem omkring dødsfaldet.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ og Pop Culture og In Touch

Verdensstjernen Jennifer Lopez i 2017. Foto: Ritzau Scanpix.

TMZ har også talt med David Cruz' mangeårige partner Isa Cruz.

- Han var et rart og kærligt menneske. Han holdt aldrig tingene for sig selv og var altid et meget åbent menneske, siger Isa og tilføjer:

- David var en god far. Han hjalp til med at opfostre sin stedsøn, der nu er i marinen. Han elskede baseball-holdene Yankees og Knicks.

- Han elskede at gå i teater sammen med mig. Mine yndlingsminder med David var vores familie-'date-night', fordi det ikke kun var helt specielt for mig, men også for børnene. Han sørgede altid for at ende de fleste sætninger med ordene: 'Jeg elsker dig'.

Ungdomskærester

Verdensstjernen Jennifer Lopez mødte David Cruz lang tid før, han senere mødte Isa Cruz. Jennifer Lopez begyndte nemlig allerede at date David Cruz, da hun kun var femten år gammel. Parret var ungdomskærester i mere end 10 år.

Deres forhold overlevede imidlertid ikke hendes senere enorme berømmelse. Parret gik derfor fra hinanden tidligt i Jennifer Lopez karriere. De nåede dog at gå op af et par røde løbere sammen.

Efter bruddet har Jennifer Lopez været sammen med kendte mænd som Diddy, Casper Smart, Ben Affleck, Marc Anthony og hendes nuværende partner Alex Rodriguez.