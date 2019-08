Jeremy Clarkson afslører: James May blev næsten dræbt i tv-program

Den kendte The Grand Tour-vært Jeremy Clarkson afslører drabelige detaljer fra den kommende fjerde sæson af bilprogrammet 'The Grand Tour'

Den kendte tv-vært Jeremy Clarkson, der stod i spidsen for bilprogrammet 'Top Gear' på BBC, har igennem de sidste par år været tv-vært på bilprogrammet The Grand Tour, der for nylig har lavet optagelser til fjerde sæson af det populære program i Vietnam og Cambodia.

Nu afslører Jeremy Clarkson, at han sammen med sine med-værter James May og Richard Hammond kom i direkte livsfare i forbindelse med en gigantisk storm. Stormen var så voldsom, at tv-værten James May var tæt på at miste livet.

Det skriver flere medier heriblandt Metro , The Sun og GrandTourNation

De tre tv-værter på bilprogrammet 'The Grand Tour': Jeremy Clarkson, Richard Hammon og James May. (Foto: Ritzau Scanpix)

De tre tv-værter sejlede i en robåd på et af de farligste have i verden, da det ekstreme vejr tvang dem til at stoppe optagelserne til tv-programmet.

Til den britiske avis The Sun forklarer Jeremy Jackson følgende:

'Det er måske nok første gang, at vores sikkerheds-afdeling har truffet en rigtig beslutning. Jeg havde det selv okay. Men May måtte kaste sig i havet, fordi den båd han sad i blev fyldt med vand, forklarer Jeremy Clarkson om den livsfarlige situation, der i værste fald kunne have kostet James May livet.

Jeremy Clarkson forklarer også, at fire personer havde mistet livet i forbindelse med stormen nogle dage før på et sted ganske tæt på, hvor optagelserne fandt sted.

På sin egen Drive Tribe-kanal har Jeremy Clarkson også fortalt følgende:

'På grund af det hårde vejr kunne vi simpelthen ikke afslutte tv-programmet efter planen. Men netop på grund af det voldsomme vejr fik vi alligevel en fandens god slutning på programmet. Det bliver et fantastisk tv-program, fortæller Jeremy Clarkson og tilføjer, at det voldsomme vejr har givet produktionen ekstra udgifter på flere hundrede tusinde pund. Men i sidste ende fik tv-produktionen på grund af den voldsomme storm billeder, som man ikke engang kan købe for penge.