Jesus er død

Hvis man nogensinde har været en tur i Los Angeles og slentret ned af Hollywood Boulevard, vil man vide, at der er mange forskellige personer klædt ud som Batman, Superman og Mickey Mouse - men kun en Jesus.

'The Jesus of Hollywood' får sig et tiltrængt hvil på en bænk foran Los Angeles County Museum of Art. Foto: All Over

Gennem de seneste mange år har har den berømte turistgade nemlig været velsignet med deres helt egen Jesus i form af Kevin Short, der i sin karriere har poseret med turister på utallige billeder.

Jesus forfølger den britiske politiker Nigel Farage. Foto: All Over

Den 13. december døde Kevin Short efter kort tids sygdom og indlæggelse på et hospital i Los Angeles, oplyser familiemedlemmer til underholdningshjemmesiden TMZ.com

En moderne Jesus er naturligvis i stand til at tage en selfie. Foto: All Over

Den præcise dødsårsag kendes ikke, men ifølge TMZ var det formentlig en lungesygdom, der endte med at koste ham livet.

Kevin 'Jesus' Short i civil. Foto: All Over

Kevin Short gennem årene blandt andet været med i musikvideoer med Lana Del Rey, og rockbandet Aerosmith har sågar skrevet sangen ‘Street Jesus' om ham. Det skriver filmmagasinet Variety