Joe Exotic deler kryptisk Instagram-opslag

To ting har været på alles læber de seneste måneder:

Coronavirus og den fængslede tigerkonge Joe Exotic.

Man har ikke hørt meget fra sidstnævnte, siden streaming-giganten Netflix udgav serien 'Tiger King: Murder, Mayhem and Madness', hvor Joe Exotic viser sin kontroversielle tiger-zoo frem for hele verden.

Fredag aften blev der dog delt et billede på Joe Exotics Instagram-konto, hvis seneste opslag ellers er helt tilbage fra 6. oktober 2018.

I opslaget er der et billede af en tiger og en billedetekst, der lyder som følger:

'Ved to millioner følgere vil tigeren blive sluppet ud af buret og spillet vil begynde - Joe (del gerne dette opslag).'

Netflix-stjerne i corona-isolation

I skrivende stund har Joe Exotic i omegnen af 230.000 følgere på det sociale medie, så der er et stykke op til de to millioner, og om han snakker i bogstavelige vendinger, eller om der er tale om billedesprog, er uvist.

Opslaget kommer, mens Exotic selv sidder i fængsel, hvor han afsoner sin 22 års lange fængselsstraf i Oklahomas Grady Country Jail.

Han blev i januar 2020 kendt skyldig for at have overtrådt dyreværnsloven samt at have forsøgt at hyre en lejemorder til at slå Carol Baskin ihjel. Hele historien om det opgør får man i Netflix-serien.

Da zooen var størst, boede der flere end 200 tigere i den. Foto: Ritzau Scanpix

Kort sagt handler striden om, at Baskin vil lukke Joe Exotics tiger-zoo, eftersom hun selv driver en zoo, hvor hun hjælper tigre, der har været holdt i fangeskab.

Selv er hun dog mistænkt for at have slået sin mand ihjel.

Mens Joe Exotic rusker tremmer, fremgår det af Instagram-profilen, at det er hans mand Dillon Passage, som man får en introduktion til i serien, der administrerer kontoen.

