Joe Exotic med voldsom afsløring

Selvom Joe Exotic, der blev verdenskendt for dokumentarserien 'Tiger King', har siddet i fængsel siden 2019, hvor han blev idømt 22 års fængsel for at konspirere til lejemord på sin konkurrent i tiger-verdenen, Carole Baskin, har han aldrig været mere berømt eller måske berygtet.

Mens Joe Exotic sad bag tremmerne, havde Netflix nemlig i foråret 2020 premiere på dokumentarserien 'Tiger King: Murder, Mayhem and Madness', der hurtigt blev en af streamingtjenestens største succeser og gjorde Joe Exotic til en 'superstjerne'.

Nu er der allerede en ny dokumentarfilm på vej med titlen 'Joe Exotic Before He Was King', der har premiere på Investigating Discovery i næste uge. Den nye dokumentarfilm sætter blandt andet fokus på Joe Exotics hårde barndom, og han hævder i filmen, at han blev voldtaget som fem-årig.

Det skriver U.S. Sun, der eksklusivt har fået lov til at se den nye dokumentarfilm. Det amerikanske medie New York Magazine har også tidligere skrevet om den påståede voldtægt samt Joe Exotics hårde barndom.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Joe Exotic sidder her med en af sine gigantiske tigre. Foto: Julia Lindemalm

I dokumentarfilmen fortæller Joe Exotic med det borgerlige navn Joseph Allen Maldonado-Passage om sin hårde opvækst på en farm i staten Kansas i USA, hvor hans forældre afskyede deres søn, fordi han var homoseksuel.

Joe Exotic afslører i filmen, at hans forældre aldrig nogensinde sagde 'jeg elsker dig' til ham. Realitystjernen hævder, at hans forældre behandlede ham som en tilfældig arbejder på farmen i stedet for en søn.

Joe Exotic voksede op som den midterste af sine forældre Shirley og Francis fem børn.

- Jeg blev mere betragtet som en arbejdskraft end som en søn. Det var hårdt arbejde fra morgen til aften. Det var en stor kamp, fortæller Joe Exotic om sin hårde barndom, hvor han knoklede på forældrenes farm samtidigt med, at han også gik i skole.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Joe Exotic blev fængslet for konspiration til mord mod sin værste konkurrent, Carol Baskin, der ses her. Foto: Privatfoto

Joe Exotic forklarer, at den voldsomme stress fra det ukærlige miljø ramte ham hårdt følelsesmæssigt og også med henblik på helbredet.

- Det er ikke en måde, jeg selv ville have ønsket at vokse op. Der blev hele tiden råbt og skreget ad mig. Jeg var under stort pres hele tiden. Da jeg gik i femte klasse, blev jeg allerede behandlet for mit første mavesår, fortæller Joe Exotic.

Den største og mest markante afsløring i dokumentarfilmen er dog, da Joe Exotic i et aldrig tidligere vist interview til en journalist afslører, at han som kun femårig blev voldtaget flere gange af en ældre dreng i sit eget hjem.

Det amerikanske medie New York Magazine har også tidligere beskrevet voldtægtssagen, hvor Joe Exotic levende fortæller, at voldtægts-forbryderen brugte en kommode i badeværelset til at holde døren lukket ind til badeværelset.

Joe Exotic forklarer imidlertid, at de mange dyr på farmen hjalp ham emotionelt, især fordi han følte sig svigtet af alle mennesker.

- Jeg lå i min seng om natten, og jeg var dybt fortvivlet i min egen lille verden. Og jeg tænkte meget på dyrene. Det er ikke dyrene, der vil æde dig og spytte dig ud. Det er menneskene, forklarer Joe Exotic.

I den nye dokumentarfilm er der ifølge U.S. Sun masser af nyt materiale med Joe Exotic, der aldrig før er blevet præsenteret i medierne. Det drejer sig blandt andet om personlige billeder og hjemmevideoer.