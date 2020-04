Joe Exotics musik storhitter - især i Danmark

Den excentriske karakter Joe Exotic eller 'Tiger King' er på rekordtid blevet verdenskendt efter Netflix' premiere på dokumentaren 'Tiger King: Murder, Mayhem and Madness'.

Og hvad man ikke kan undgå at bemærke, hvis man er en af de mange, som med lige dele forargelse og forundring har slugt samtlige syv afsnit af den vanvittige dokumentar, er, at Joe Exotic også er en form for musiker.

Julia har mødt Joe Exotic fra Tiger King: Hendes vildeste historie

Hvis man altså kan kalde det det, for tiger-kongen, der i virkeligheden har det måske lidt mere borgerlige navn Joseph Maldonado-Passage, skriver og synger ifølge TMZ ikke sin egen musik. Det gør i stedet The Clinton Johnson Band.

Uanset hvad er Joe Exotics musik sideløbende med dokumentarens popularitet blevet et kæmpe hit på musiktjenesten Spotify.

Over 613.000 gange er hans største hit 'I Saw a Tiger' således blevet afspillet siden det blev lagt op 30. marts, og Joe Exotic er allerede oppe på mere end 553.000 månedlige lyttere på Spotify.

Men hvor i verden har Joe Exotic-fans så allermest travlt med at lytte til country-tonerne om den excentriske fængslede tiger-zoo-ejers møde med en tiger? Det har TMZ spurgt Spotify om, og svaret var Danmark.

Danske Spotify-brugere er ifølge musiktjenestens repræsentant, som TMZ har talt med, de brugere, som med den højeste rate lytter til tonerne af Joe Exotics musik. Efterfulgt af England, Irland og Island.

Trump overrasker: Vil (måske) redde Joe Exotic

Samlet set har amerikanske brugere dog stået for de fleste afspilninger, primært fordi der bor flere mennesker. I USA ligger staten North Dakota i top, efterfulgt af Montana, Kentucky og West Virginia.

Repræsentanten fra Spotify fortæller desuden til mediet, at Joe Exotics musik i gennemsnit dagligt er steget 18 procent i antallet af lytninger. Især unge i alderen 25-29 år lytter med, efterfulgt af aldersgruppen 30-34 år.

'Tiger King'-stjerne til Ekstra Bladet: - Her er sandheden om dokumentar-hittet