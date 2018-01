Joel Kramer anklaget for overgreb på 12-årig: - Det er løgn!

Hollywood stuntkoordinator Joe Kramer anklages for at have forgrebet sig på skuespilleren Eliza Dushku, da hun var 12 år gammel

Endnu en Hollywood-personlighed er blevet anklaget i kampagnen #MeToos navn.

Stuntkoordinatoren for de kendte Joel kramer, er blevet anklaget for overgreb af skuespilleren Eliza Dushku, der i et længere opslag på Facebook skriver, at Joel Kramer forgreb sig på hende, da hun var 12 år gammel og indspillede filmen 'True lies' med Arnold Schwarzenegger og Jamie Lee Curtis.

Joel Kramer stod for sikkerhed og koordination ved de forskellige stunts under filmen.

Lokkede med pool og sushi

I opslaget skriver Eliza Dushku, som herhjemme nok er mest kendt for sin rolle som Faith i 'Buffy - vampyrenes skræk'-universet, at Joel Kramer udnyttede, at hun kun var et barn.

Ifølge Eliza Dushku skulle Joel Kramer angiveligt have sagt til hendes forældre, at han gerne ville invitere hende over til sit hotel, hvor han havde en pool og bagefter tage hende med ud for at spise sushi for første gang.

Ifølge skuespilleren var det dog ikke det, der skete.

- Jeg husker helt tydeligt, hvordan han metodisk rullede gardinerne ned og slukkede for lyset, hvordan han skruede op for airconditioneren, så det føltes som om, det var iskoldt, hvor han præcist placerede mig på en af de to senge, hvilken film han tændte for på fjernesynet ('Coneheads'), hvordan han forsvandt ud på badeværelset og kom tilbage helt nøgen og bar intet andet end et lille håndklæde om sit liv, skriver hun i opslaget.

Angiveligt skulle Joel Kramer have lagt sig tæt om den unge pige, mens hun havde tøj på og gnedet sig op ad hende.

- Jeg husker, hvad jeg havde på (mine yndlings denim-shorts, som gudskelov sad, så jeg kunne beholde dem på). Jeg husker, hvordan han lagde mig ned på sengen, omfavnede mig med sin gigantiske, vridende krop og gnubbede sig op ad mig. Han sagde: 'Du falder ikke i søvn nu, søde, stop med at lade som om, at du sover', mens han gned sig hurtigere og hurtigere mod min katatoniske krop. Da han var 'færdig', forslog han: 'Jeg tror, vi skal være forsigtige'. Han mente, vi skulle være forsigtige med at fortælle nogen om det. Jeg var 12, han var 36, skriver hun.

Hun forklarer videre i opslaget, at Joel Kramer begyndte at opføre sig mere koldt over for hende efter oplevelsen på hotellet, og at hun er skuffet over, at han kunne finde på at gøre sådan noget.

- Han skulle være min beskytter, men han misbrugte mig, skriver hun i opslaget.

Eliza Dushku som hun så ud som 12-årig i filmen 'True lies'. Foto: All over press

'Det er onde løgne'

Der er dog ikke meget sandhed over påstanden, hvis man spørger Joel Kramer. I et stort interview med US Weekly fortæller han, at det er løgn og det pure opspind det, der står i den tidligere barnestjernes opslag.

- Det her er onde løgne, fortæller den 60-årige stuntkoordinator i interviewet.

Han nægter, at han nogensinde har været alene med Eliza Dushku på et hotelværelse.

- Jeg har aldrig forgrebet mig på denne unge kvinde. Aldrig. Hvem ville dog gøre det og så stadig arbejde sammen med personen i seks eller syv måneder efter, ville det ikke være lidt underligt? Spørger han retorisk.

Han fortæller i interviewet, at beskyldningerne allerede har haft konsekvenser for ham.

- Hun får mig til at lyde som et monster, det er jeg ikke. Du kan snakke med hele stuntkomiteen, jeg får beskeder fra dem lige nu, hvor de skriver, at de ved, jeg ikke er sådan. Jeg mener, jeg får allerede hade-emails, min agent får hade-emails. Hvem ved, hvad folk kan finde på. Jeg bliver helt dårlig af de beskyldninger. Det gør ondt, at nogen ville gøre sådan noget, siger han.

Til US Weekly fortæller Kramer også, at en kvinde, der arbejdede med Eliza Dushku under indspilningen af filmen, gjorde ham opmærksom på at den unge pige var lidt vild med stuntkoordinatoren.

- Hun sagde: 'Prøv at høre her, Eliza er lidt vild med dig. Hun spørger mig altid, om du dater alle damerne, og siger jeg tror, at Joel går i seng med en masse kvinder'. Så jeg fortalte hende, at vi skulle være forsigtig med hende (Eliza red.) i den alder er de nemme at påvirke, og det var mit job som stuntkoordinator, at få Eliza til at stole på os, fordi hun skulle lave en masse stunts. Vi behandlede hende som familie. Jeg forstår ikke, hvad der går igennem hendes hoved, fortæller han.

Joel Kramer overvejer nu søge juridisk hjælp til at håndtere beskyldningerne.

- Det bliver jeg nok nødt til. Jeg er vred, og jeg er såret. Det her kommer bare ud af ingenting. Min karrierer er ovre. Hun har ødelagt mig, siger han i interviewet.

