'Horton Sagaen'-stjernen John Clarke er død.

Han blev 88 år.

Det bekræfter talsmanden Cheryl McLean på vegne af hans datter over for CNN.

Clarke afgik ved døden onsdag i sidste uge i Californien som følge af komplikationer efter en lungebetændelse.

- John fik et slagtilfælde i 2007, og helbredet er gået ned ad bakke de sidste par år, siger McLean i udtalelsen og tilføjer.

- Over alt andet var familien det vigtigste for John og hans hustru, Patty.

På Instagram hylder datteren Melinda Clarke også sin far.

- Det er i dyb sorg, at jeg må dele, at John Clarke - min far, min mentor - døde, imens jeg sang for ham. Han har nu fundet fred. Døden er lige så meget en del af livet, som fødslen er. Han har fundet fred, skriver hun.

John Clarke har medvirket i flere tv-serier som 'Twilight Zone' og 'Maverick', men det er 'Horton Sagaen', han er mest kendt for. I perioden 1965 til 2004 medvirkede han i intet mindre end 3557 afsnit, hvor han spillede rollen som Mickey Horton. I 2004 modtog han en Lifetime Achievement Emmy for sit arbejde.

Ud over datteren Melinda efterlader han sig hustruen Patty og sønnen Joshua samt fire børnebørn.