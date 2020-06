John Cleese opereret for kræft - igen

Sygdom er hver mands herre. Det gælder også, når man hedder John Cleese.

Den 80-årige komiker og skuespiller, der stadig er aktiv på tv og i film, må lige som de fleste andre ældre leve med, at der dukker helbredsproblemer op hist og her. Senest fik han konstateret kræft i benet. Og det er han nu opereret for.

'Havde en mindre operatjon fredag. En kirurg skar en lille kræftknude ud af mit ben. Den var ikke ret stor. I min alder er den slags noget, der sker sådan cirka en gang om ugen', skriver han ifølge Dagbladet humoristisk til sine fem millioner følgere på Twitter.

Monty Python-holdet anno 1979 i 'Life of Brian'.Foto: Ritzau Scanpix

John Cleese slog igennem over hele verden med sammen med sin vanvitte komikergruppe Monty Python - De lavede blandt meget andet filmen 'Life of Brian', hvor den udødeliggjorte Eric Idle-sang 'Always Look on The Bright Side of Life' stammer.

Siden har Cleese haft skønne biroller i storfilm - blandt andet som 'Q' i 'James Bond, og som spøgelset 'Nearly Headless Nick' samt i 'Charlie's Angels', hvor han er Lucy Lius far.

John Cleese og Eric Idle i en scene fra 'The Holy Grail'. Foto: Moviestore/Shutterstock

Manden er langt over pensionsalderen, men han lader sig ikke slå ud af en smule kræft. Det gjorde han heller ikke for 25 år siden, da han blev ramt af prostatakræft. Det tog han i stiv arm og overlevede.

Og humoren er en fast følgesvend for Cleese. Både den gang og nu. Om kræften i benet siger han:

i Ministeriet for Gakkede Gangarter gjorde John Cleese stor lykke. Foto: Columbia/Kobal/Shutterstock

' Lægen udførte et pænt stykke arbejde. Han syede det sammen og sagde: 'Dette er bare en lille skramme' - hvilket er et citat fra filmen 'Monty Python and the Holy Grail'

På Twitter kan man se, at hans fans - ud over at ønske ham 'god bedring' - har svaret med klip fra både Monty Python-film og Cleeses andre roller.

'Du er en af de få, som kan gøre kræft morsomt', skriver én.

Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin and Terry Jones from Monty Python.

Fan-skaren er meget opmærksomme på, at Monty Python-drengene er blevet ældre herrer.

John Cleese er 80 år, Michael Palin er 77 år, Eric Idle er 77 år og Terry Gilliam er 79 år, mens to af medlemmerne er døde: Graham Chapman døde af kræft i 1989 kun 48 år gammel, og Terry Jones døde af demens i 2020 77 år gammel.