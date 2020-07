Johnny Depp: Det var hende der var voldelig

Den 57-årige amerikanske Hollywood-stjerne Johnny Depp mødte tidligere i dag op i retten i London, hvor han har sagsøgt udgiveren af den britiske avis The Sun, News Group Newspapers(NGN), for at kalde ham en 'hustrumishandler'. Avisen trykkede i april måned 2018 en artikel, hvor de påstod, at Johnny Depp flere gange havde været voldelig mod sin tidligere hustru, den i dag 34-årige Amber Heard, der var gift med verdensstjernen fra 2015 til 2017.

Johnny Depp nægtede imidlertid i dag via sin advokat, David Sherborne, at have været voldelig mod sin daværende hustru.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.

Her ankommer Johnny Depp til retten i London tidligere i dag. Foto: Ritzau Scanpix

I en nedskrevet udtalelse fra advokaten David Sherborne stod der også følgende:

'Artiklen bragte æreskrænkende beskyldninger af meget alvorlig karakter mod Johnny Depp og beskyldte ham for alvorlige overfald på Amber Heard, hvor hun fik så alvorlige skader, at hun frygtede for sit liv. Artiklen er et voldsom angreb mod sagsøgeren, der bliver kaldt 'hustrumishandler' og skyldig i forfærdelig fysisk mishandling.'

Her ses Johnny Depp og Amber Heard, mens der stadig var kærlighed i luften mellem parret. Foto: AP

Advokat David Sherborne sagde følgende på vegne af Johnny Depp:

- Sagsøgeren var ikke voldelig mod Amber Heard. Det var hende, der var voldelig mod ham. Og han tilføjede:

- Sagsøgeren har en helt klar mening. Amber Heards beskyldninger er vaskeægte løgn.

News Group Newspaper og avisen The Suns advokater var dog af den direkte modsatte mening og sagde:

- Beskrivelsen af Johnny Depp som 'hustrumishandler er fuldstændig korrekt.

Skuespilleren Amber Heard var i øvrigt også til stede i retten i London tidligere i dag. Retssagen forventes af vare i ca. tre uger. To af Johnny Depps tidligere kærester, Vanessa Paradis og Winona Ryder, skal også møde op i retten for at vidne i forbindelse med retssagen.