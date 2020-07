Johnny Depp kaldt hustrumishandler: Nu går det løs i retten

Da Johnny Depp og Amber Heard i 2017 blev skilt efter bare 15 måneders ægteskab, var det ikke et mindeligt brud.

Tværtimod trak det store overskrifter, da kendisparret gik fra hinanden.

Men nogle af de overskrifter var usande, og det skal straffes, mener Johnny Depp, som derfor trækker det britiske medie The Sun i retten i London.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Da skuespillerinden Amber Heard og Johnny Depp gik fra hinanden, krævede hun et tilhold mod ham og begrundede det med, at han gennem deres forhold havde udøvet fysisk vold mod hende.

Anklager som Johnny Depp pure har nægtet.

Alligevel blev han i tabloidavisen The Sun i en artikel i 2018 kaldt hustrumishandler, og det har fået den verdenskendte skuespiller til at trække både mediehuset News Group Newspapers, der publicerer avisen, og dens chefredaktør, Dan Wootton, i retten for falske påstande.

Sagen forventes at blive rullet ud over de næste tre uger, og både Johnny Depp og hans ekskone skal vidne.

The Sun prøvede i sidste uge at få lagt sagen ned, da mediet mente, Johnny Depp tilbageholdt bevismateriale i sagen.

Det drejer sig om en række tekstbeskeder fra marts 2015, der skulle være sendt mellem Depp og hans daværende assistent, og som skulle bevise, at Depp prøvede at få fat i narkotika, mens han var i Australien med Amber Heard.

Heard har nemlig forklaret, at hun på det tidspunkt blev udsat for et tre dage langt voldeligt overfald af stjernen, der var i en rus af alkohol og stoffer.

Parret mødte hinanden på settet til filmen 'The Rum Diary' i 2011 og blev gift i 2015.