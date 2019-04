Johnny Depp sagsøger ekskonen

Skuespiller Amber Heard har bedt en domstol i Virginia, USA, om at forkaste et sagsanlæg på 50 millioner dollars, som hendes eksmand Johnny Depp han anlagt over en aviskronik, hvor hun skriver om vold i ægteskabet.

Heards advokater understreger, at Depp har været voldelig og har vedlagt billeder, der angiveligt beviser påstanden. Det skriver Associated Press.

- Johnny Depp mishandlede Amber Heard fysisk og psykisk. Siden deres skilsmisse er Depp fortsat med at chikanere Heard offentligt. Det er på tide, at Depp stopper denne frastødende adfærd, siger hendes advokat Eric George.

I sit sagsanlæg skriver Johnny Depp, at påstanden om, at han har været voldelig over for Heard er 'kategorisk og beviseligt falsk'.

I kronikken, der blev bragt i Washington Post, skriver Heard, at hun har været udsat for vold af sin partner. Hun nævner aldrig Johnny Depp ved navn, men han hævder, at kronikken har skadet hans karriere.

Heard anklagede første gang Depp for voldelig adfærd i maj 2016. Parret blev skilt i 2017.