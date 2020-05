Jubler: Endelig skal hun skilles

Den tidligere skuespiller og nuværende modedesigner Mary-Kate Olsen (33) har i den seneste måneds tid ville skilles fra sin ægtemand, den velhavende bankmand Pierre Olivier Sarkozy (51), og for Mary-Kate Olsen har det ikke kunnet gå hurtigt nok.

Den kendte modedesigner er imidlertid røget ind i en uventet forhindring på grund af coronakrisen, og hun har derfor for over en måned siden bedt om at få en såkaldt nødretskendelse, så der kan komme skub i tingene.

Den kendelse kunne hun dog ikke få udstedt på grund af netop coronavirus, der gjorde, at der ikke blev taget imod nye anmodninger.

Men nu har Mary-Kate Olsen endelig fået sin skilsmissebegæring godkendt.

Det skriver flere medier, heriblandt New York Post.

Dermed er Mary-Kate Olsen nu officielt i gang med sin skilsmisse fra Sarkozy efter fem års ægteskab. Parret har været sammen siden 2012 og blev gift i 2015.

Her ses Mary-Kate Olsen sammen med Oliver Sarkozy. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Har forsøgt længe

Ved at indgive en anmodning om skilsmisse kan Mary-Kate Olsen beskytte sine ejendele. Det vil nemlig automatisk sætte en retskendelse i gang, der vil forhindre hendes ægtemand i at fjerne dem fra hende.

Ifølge New York Post er parret særligt uenige om en lejelejlighed i New York, hvor Olsen har sin faste base, og Mary-Kate Olsen ønsker at forhindre Sarkozy i at opsige lejemålet uden hendes samtykke.

Den 33-årige modedesigner har tidligere fortalt til TMZ, at hun allerede 17. april indgav en anmodning om skilsmisse. Men fra myndighederne i New York fik hun at vide, at retssystemet i New York ikke tog imod skilsmisseanmodninger.

Oliver Sarkozy, der er halvbror til den franske ekspræsident Nicolas Sarkozy, er en profileret bankmand, mens Mary-Kate især er kendt som barnestjerne i tv-serien 'Hænderne fulde'.

Sidenhen har hun lavet flere serier og film sammen med sin tvillingesøster, Ashley Olsen. I dag er Mary-Kate Olsen modedesigner, og hun har ikke været med i film eller tv siden 2011.

Parret har ikke ønsket at kommentere skilsmissen yderligere.

