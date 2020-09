Jubler: - Jeg er så forelsket

Smilene er store, og øjnene er trætte hjemme hos stjerneparret Gigi Hadid og Zayn Malik for tiden.

Supermodellen og popstjernen, der bedst er kendt fra One Direction, er nemlig blevet forældre for første gang og har budt velkommen til en lille pige i weekenden.

Det afslører de begge på deres Instagram-profiler.

'Vores pige kom til verden i denne weekend, og hun har allerede forandret vores verden. Jeg er så forelsket', skriver 25-årige Gigi Hadid til et billede, hvor man ser Zayn holde i hånd med deres lille datter.

Også 27-årige Zayn Malik er lykkelig for nu at kunne kalde sig far.

'Vores lille pige er her nu, sund og smuk. Det er umuligt at sætte ord på, hvordan jeg har det nu. Kærligheden, jeg føler for det lille menneske, er ikke til at forstå. Jeg er taknemmelig for at kende hende, stolt af at kalde hende min, og jeg er taknemmelig for det liv, vi vil have sammen', skriver han på Instagram.

Under billederne vælter det ind med lykønskninger fra deres kendte venner og bekendte - heriblandt modellerne Hailey Bieber og Emily Ratajkowski.

'Velkommen lille pige. Jeg er så glad på jeres vegne', skriver Bieber.

Gigi Hadid og Zayn Malik har dannet par siden 2015. Nu kan de kalde sig forældre. Foto: Oliver Borde/Bestimage/Ritzau Scanpix

Rygterne svirrede

Hadid og Malik har dannet par siden 2015, og tidligere i år kunne flere internationale medier fortælle, at de ventede deres første barn.

Medierne citerede anonyme kilder tæt på parret, men de to stjerner var begge tavse omkring rygterne. Gigi Hadids mor, Yolanda, bekræftede dog efterfølgende historien, mens modellen selv tog bladet fra munden nogle dage senere. Her ærgrede hun sig over, at rygterne begyndte at florere, inden de selv havde fortalt det.

- Selvfølgelig ville vi ønske, at vi selv kunne have sagt det, men vi glæder os, og vi er glade for alle folks lykønskninger, fortalte Gigi Hadid dengang til Jimmy Fallon.

