Jul i kendisland: De frækkeste julekostumer

Stjernerne er ikke bange for at vise deres flotte Hollywood-former frem i nissekostumer på de sociale medier

Julen får det frækkeste frem i kendisserne, der ikke er blege for at smide flotte billeder af deres former på de sociale medier.

Tidligere Disney-stjerne Bella Thorne har valgt at smide et rigtigt julebillede op, hvor man kan se den kun 20-årige skuespiller stirre sexet på kameraet, mens hun har en nissehue og rød body-stocking på.

Under billedet har den smukke unge kvinde lagt en linje fra en kendt julesang ud.

- Det begynder at føles som jul, skriver hun til det flotte billede.

Også stjernen Christina Aguilera har valgt at smide et frækt julebillede ud på sin instagramprofil.

Her ser man sangerinden i en tætsiddende juledragt med nissehue og røde læber.

NICE Et opslag delt af Christina Aguilera (@xtina) den 15. Dec, 2016 kl. 10.14 PST

Som billedtekst har hun bare valgt at skrive: NICE, og det må man sige, at hun er.

Skuespillerinden Maitland Ward fra 'Boy meets world' serien har valgt ikke at overlade særlig meget til fantasien i et rødt sæt undertøj, der kun lige dækker det nødvendige.

Den 40-årige tv-stjerne ser da også brandgodt ud i sit røde, julesæt.

Megan Fox, der nok er mest kendt fra 'Transformers' har også forkælet sine følgere på Instagram med et billede af hende i et flot sort sæt til jul.

#happyholidays @fredericks_hollywood Et opslag delt af Megan Fox (@the_native_tiger) den 22. Dec, 2017 kl. 9.58 PST

Under billedet har Fox valgt at skrive:

- God helligdag, og det må man sige det bliver, efter at have set skuespilleren posere i den frække, sorte body-stocking.