Justin Bieber har kæmpet med Borrelia

I et opslag på Instagram bekræfter Justin Bieber, at han for nylig er blevet diagnosticeret med Borrelia også kaldet Lyme Sygdom

Justin Bieber fortæller i et opslag på Instagram, at han det seneste stykke tid har været syg. Han blev for nylig diagnosticeret med Borrelia og led af forskellige symptomer på grund af infektionen, som han siger påvirkede hans hud, hjernefunktion og generelle helbred.

Justin Bieber langer i samme Instagram-opslag ud efter folk, der har troet, at han var på stoffer, da han altså i virkeligheden var ramt af den alvorlige sygdom.

Ingen ved præcis, hvornår Justin Bieber er blevet smittet med sygdommen, men Borrelia-bakterien overføres af flåter. Symptomerne på infektionen inkluderer udslæt, hovedpine, feber og træthed

Han skriver i sit opslag at hele sygdomsforløbet vil blive uddybet i en kommende dokumentarserie, der vil være tilgængelig på Youtube den 27 januar.

'I dokumentaren fortæller Justin Bieber og andre om de skræmmende symptomer, han udholdt i 2019. Han siger, at læger kæmpede for at finde ud af, hvad der var galt med ham, men at de ikke kunne sætte en finger på, hvad det var han fejlede før sent sidste år. Efter han fik den rigtige diagnose og den rigtige medicin begyndte hans hud og helbred at blive bedre', skriver TMZ.

Justin Bieber afslutter sit Instagram-opslag med at skrive, at han vil vende tilbage 'bedre end nogensinde'.