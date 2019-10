Justin Timberlake udsat for mystisk angreb i Paris

Den 38-årige verdensstjerne Justin Timberlake blev tirsdag eftermiddag udsat for et mærkværdig angreb fra en mand, der pludselig taklede ham og bagefter klamrede sig til Justin Timberlakes ben.

Det mystiske angreb blev ifølge flere medier begået af den notoriske spøgefugl Vitalii Sediuk, der tidligere har gjort sig bemærket med lignende angreb på verdensstjerner som Will Smith, Brad Pitt og Kim Kardashian.

Her ankommer Justin Timberlake og hans kone Jessica Biel til modeshowet - kort før det mystiske 'overfald'. Foto: Ritzau Scanpix

Det skriver flere medier heriblandt CNN, People og Metro

Justin Timberlake var sammen med sin kone Jessica Biel på vej til Louis Vuittons modeshow under modeugen i Paris, da det mystiske angreb fandt sted.

'Pranksteren' Vitalii Sediuk kastede sig over sangeren, da han ankom til Louis Vuittons modeshow i Paris. Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Selv om Justin Timberlake var omringet af store muskuløse sikkerhedsfolk, lykkedes det for spøgefuglen at kravle langs jorden og hen for at takle Timberlake og klamre sig til hans ben. Men der gik dog ikke mange sekunder, før Vitalii Sediuk blev løftet væk fra Justin Timberlakes ben af de store sikkerhedsfolk.

Vitalii Sediuk er 'kendt' for sine overfald mod de kendte. Tidligere i år forsøgte han at kysse Kim Kardashian på numsen. Han har også givet Bradley Cooper et kram i skridtet. Foto: Ritzau Scanpix

På flere videoer af begivenheden kan man se, at Timberlake faktisk bliver forskrækket over situationen. Men kort efter har han igen fået ro i kroppen og sender sin kone et lille smil.