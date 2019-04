Justins billede af Hailey chokerer fans: Især på grund af én detalje

Siden den 25-årige verdensstjerne Justin Bieber og den 22-årige Hailey Bieber giftede sig sidste efterår har det berømte par fået masser af opmærksomhed fra både fans og den internationale presse.

I sidste uge lagde Justin Bieber et nyt billede af sin kone Hailey ud på sin Instagram kun iført en top samt trusser. Det var et billede, der i den grad fik internettet til koge. Det var imidlertid ikke kun den smukke Hailey, der fik folk til at spærre øjnene op, men derimod en helt speciel detalje, der fik flere fans til at få kaffen galt i halsen.

Nederst til venstre kan man nemlig se Julstin Biebers storetå. Men der er flere fans, der udtrykker, at storetåen ligner en helt anden mere fræk kropsdel.

En fan skriver: 'Jeg kender en tå, når ser jeg ser en. Og det der er ikke en tå'.

En anden fan skriver: 'Det ser ud som en penis'.

En tredje skriver: 'Det faktum, at han skrev 'det er min tå' gør han udelukkende for at forsikre folk om, at det ikke er en penis.'

På selve billedet har Justin Bieber nægtet, at det er hans penis. Han har nemlig lige over sin storetå skrevet: 'Det er min tå.'

Mange af hans 107 millioner følgere har derfor drillende i deres kommentarer skrevet det samme. De skriver nemlig: 'Det er min tå'.

Billedet har ret bogstaveligt udviklet sig til en tåkrummende sag.

Netop nu har Justins billede af Hailey fået mere end fire millioner likes.