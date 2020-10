Kæmpe brøler: - Vi er kun mennesker

Det gik helt galt, da det mandag aften skulle afgøres, hvilke par der var i farezonen og dermed i risiko for at ryge hjem i den amerikanske udgave af 'Vild med dans', 'Dancing with the Stars'.

Her kom værtinden, supermodellen Tyra Banks, nemlig ved en fejl til at annoncere det forkerte par til at være i sikkerhed. Det skete, da hun fortalte, at cheerleader-træner Monica Aldama og hendes partner, den professionelle danser Val Chmerkovskiy, var i sikkerhed og dermed videre til næste uges program.

Det viste sig dog at være en fejl, og derfor måtte Banks noget forlegent kalde parret tilbage ind i studiet, efter de havde forladt scenen i glæde.

Det skriver People.

- Please, kom tilbage. Tag Monica tilbage på scenen. Der har været en fejl i kontrolrummet. Men vi får det til at ske. Det er live-tv, ikke? Det er det skøre ved live-tv, sagde Banks fra scenen.

I stedet skulle parret nemlig stå i farezonen med skuespillerinde Anne Heche og hendes partner, Keo Motsepe.

Tyra Banks er værtinde på den amerikanske udgave af danseprogrammet. Foto: Peter Kramer

Beklagede

Derfor måtte 46-årige Banks beklage på direkte tv.

- Der har været en fejl. Jeg kigger på det nu, og jeg kan se, at vi har tre par, så vi er nødt til lige at finde ud af, hvem der er i bunden. De to med færrest point er Anne og Keo og Monica og Val, lød det efterfølgende fra Banks.

Aldama og Chmerkovskiy kom efterfølgende tilbage til dansegulvet, hvor de afventede deres resultater.

- Det her er live-tv. Jeg læste mine kort. Men de var forkerte, forklarede Banks.

- Så nu går vi i gang igen. Det er op til dommerne at redde et af de her par og beholde et i konkurrencen. Som altid, hvis to af dommerne er uenige, så er det den tredje dommer, der bestemmer og kan komme med den afgørende stemme. Og igen. Vi undskylder for det her. Det er live-tv, og vi er alle mennesker.

Herefter valgte dommerne at redde Aldama og Chmerkovskiy, og derfor blev Heche og partneren sendt hjem fra konkurrencen.