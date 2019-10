Kæmpe drama: Nu er hun single - igen

Den 33-årige realitystjerne Jenni 'JWoww' Farley er atter single, efter hun er gået fra kæresten - den ni år yngre Zack Carpinello - som hun officielt har datet i et par måneder.

Det sker efter, at Jenni Farley, der er kendt for sin deltagelse i realityprogrammet 'Jersey Shore', så et afsnit af reunion-showet 'Jersey Shore: Family Vacation', der blev sendt torsdag aften. Her blev hendes kollega i realityprogrammet Angelina Pivarnick og Zack Carpinello set flirte med hinanden på en natklub i Las Vegas.

Det afslører hun selv på sin Instagram-profil.

'Jeg føler mig ikke respekteret af en, jeg kaldte min ven, og af en, som har sagt, at vedkommende elskede mig', skriver hun og fortsætter:

'I fem måneder blev det her holdt hemmeligt for mig. I fem måneder var jeg naiv, sandsynligvis grinet as, og jeg blev gjort til en historie, som for altid vil hjemsøge mig. Mit hjerte gør ondt på så mange niveauer. En ting, jeg har lært fra aftenens afsnit, er at kende min værdi. Gå aldrig på kompromis med dine standarder', skriver hun videre.

Se også: Kort efter skilsmisse: Nu dater hun ni år yngre mand

Zack Carpinello og Angelina Pivarnick har endnu ikke direkte kommenteret Jenni Farleys kritik, men på sin egen Instagram skriver Pivarnick følgende:

'Jeg tror på at være stærk, når alt ser ud til at gå galt. Jeg tror på, at glade piger er de smukkeste piger. Jeg tror på, at i morgen er en ny dag, og jeg tror på mirakler', skriver hun.

Jenni Farley sammen med sin ekskæreste Roger Mathews. Foto: AP/Charles Sykes

Dramatisk skilsmisse

Det er ellers ikke mere end få måneder siden, at Jenni Farley og Zack Carpinello erklærede deres kærlighed til hinanden offentligt.

- Jeg elsker alt ved denne kvinde. Det her er den stærkeste kvinde, jeg kender, på alle måder, sagde Carpinello i et interview med ET.

- Jeg elsker hans selskab, lød det videre fra Jenni Farley.

I august i år blev Farley skilt fra sin eksmand Roger Mathews, som seerne også har kunnet følge i 'Jersey Shore'. Det skete under meget dramatiske omstændigheder.

Se også: Efter tre år: Kendispar skal skilles

Faktisk gik det så galt, at Farley i december sidste år søgte om et polititilhold mod ham efter et voldsomt skænderi.

En måned senere anklagede hun Mathews for at udøve psykisk og fysisk vold mod hende, mens hun ligeledes offentliggjorde optagelser, der angiveligt viste Roger Mathews, der overfaldt hende.

Legendarisk realityshow vender tilbage: Se de første klip

Roger Mathews har dog hele vejen igennem benægtet beskyldningerne, og parret har trods deres uenigheder stadig samarbejdet om deres to fælles børn - Meilani på fem år og Greyson på tre år.

De to børn nåede angiveligt også at udvikle et godt forhold til hendes nye kæreste Zack Carpinello.

- Jeg elsker børnene. De er fantastiske, har Carpinello tidligere fortalt.