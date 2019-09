Kæmpe flop: Laveste seertal i historien på Emmy-prisen

Seerne gad ikke at se på de kendte under Emmy-uddelingen i Los Angeles

Tv-seerne i USA svigtede i den grad årets Emmy Award-show i Los Angeles, hvor et hav af verdensstjerner var til stede til prisuddelingen, der fejrer årets bedste tv-præstationer. Seer-tallet til årets show, der blev vist på TV søndag aften, var på sølle 6,9 millioner amerikanske tv-seere. Det er det laveste seertal for Emmy Award i historien ifølge Nielsens rating, der i dag offentliggjorde tallene.

Det skriver flere medier heriblandt Reuters

Peter Dinklage vandt en Emmy for 'bedste birolle' for sin præstation i 'Game of Thrones'. (Foto: Ritzau Scanpix)

Seer-tallet faldt faktisk med hele 32 procent i forhold til sidste års Emmy-show, der blev set af 10,2 millioner mennesker. Seer-tallet sidste år blev også kåret som det værste i historien. Men nu er tallet altså 32 procent værre.

Det var tv-stationen Fox, der sendte årets Emmy-show. De bedste priser gik i øvrigt til den populære tv-serie 'Game of Thrones' samt til den britiske komedie-serie 'Fleabag'.

Den tre timer lange udsendelse blev sendt uden en vært til at styre løjerne og sætte lidt kulør og humor på programmet. Og Emmy-showet havde skarp konkurrence fra NBC, der sendte 'Sunday Night Football.'

Igennem de seneste år har man set en udvikling, hvor de store Award-shows bliver svigtet af tv-seerne. Der var dog en enkelt undtagelse med Oscar-showet i februar måned, der steg med 10 procent og havde et svimlende seertal på hele 29,6 millioner seere. Her kunne man altså også lokke tv-seerne ind i folden med optræden fra det legendariske band Queen samt fra selveste Lady Gaga..