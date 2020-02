Kæmpe overraskelse: Robbie Williams er blevet far igen

46-årige Robbie Williams og konen, Ayda Field Williams, har i år givet hinanden en noget speciel gave på valentinsdag.

Parret er nemlig blevet forældre for fjerde gang. Det afslører 40-årige Ayda i et opslag på Instagram.

'Kan du spotte forskellen? På denne valentinsdag fejrer vi kærligheden på den mest fantastiske måde,' skriver hun og fortæller, at sønnen har fået navnet Beau Benedict Enthoven Williams.

Robbie og Ayda har været gift siden 2010 og havde i forvejen børnene Teddy, Charlton og Colette, som bliver kaldt Coco. Sidstnævnte blev født via en rugemor, og parret har valgt samme løsning denne gang.

'Ligesom Coco er han biologisk vores, men han er blevet født via den samme fantastisk rugemor. Vi er så velsignede, at vi har vores sunde søn sikkert i vores arme, og vi er officielt fuldendt som familie,' fortsætter hun.

Parret åbnede i slutningen af 2019 op for, at de gerne ville have barn nummer fire på et tidspunkt, men nyheden er alligevel kommet som en overraskelse for parret fans og følgere.