Kæmpe skuespiller-palæ på auktion: Kan købes for en slik

Næsten 65.000.000 kroner er Eddie Murphys tidligere palæ vurderet til. Men det kan blive dit for langt mindre

Drømmer du om at flytte tværs over Atlanten og ind i et kæmpemæssigt palæ, har du muligheden nu.

Kult-skuespilleren og komikeren Eddie Murphys massive tidligere hjem skal nemlig under hammeren, og det bliver solgt til højestbydende uden en mindstepris.

Herligheden er beliggende i det mondæne Granite Bay tæt ved byen Sacramento i Californien og breder sig på mere end 1100 kvadratmeter. Derudover følger der også et cirka 460 kvadratmeter stort gæstehus med.

Det skriver lokalmediet The Sacramento Bee.

Træder du indenfor i den kolossale kasse, har du adgang til syv soveværelser, 11 badeværelser og en garage, der har plads til intet mindre end 10 biler.

Gæstehuset er noget mere beskedent. Her er der blot tre soveværelser, seks badeværelser og en garage, hvor der er plads til tre biler. Dog har både hovedhuset og gæstehuset udsigt udover Folsom Lake.

Der er blandt andet en lille biograf i det store hus. Foto: Sotheby's International Realty

De kendtes kvarter

Tilbage i 2007 solgte skuespilleren Eddie Murphy huset for omkring 40.000.000 kroner, men den nuværende ejer ikke kan få det solgt for 65.000.000. Nu ryger det så på auktion, hvor det bliver solgt, uanset hvad det laveste bud ender på.

Det er DeCaro Auction, der skal styre slagets gang 27. oktober, når huset skal under hammeren.

- Det er et eksklusivt kvarter og er hjemsted for flere skuespillere og atleter. Det er kendt for dets privatliv og tilbyder det bedste af Californien, lyder det fra auktionshuset ejer og CEO, Daniel DeCaro, i en nyhedsudgivelse.

